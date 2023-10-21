الحق قدم .. اليوم آخر فرصة لحجز أراضٍ سكنية للأفراد بأسعار مخفضة

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات الحصول على وحدات سكنية وأراضٍ بأسعار في متناول اليد، وعليه توفر الحكومة شقق الإسكان الاجتماعي وأراض سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأسعار مخفضة، حيث يمكن للكافة- مع توافر الشروط- التقديم عليها.

وأعلنت وزارة الإسكان طرح أراضٍ سكنية فى متناول الجميع، وبدون أسبقية للحجز، حيث طرحت وزارة الإسكان أراض سكنية بمساحات صغيرة للأفراد.

طرح أرض سكنية بمساحات صغيرة

طرحت وزارة الإسكان أراض سكنية بمساحات صغيرة منذ يوم الثلاثاء 22-8-2023، ولمدة شهرين، وبالتالي تنتهى فترة التقديم اليوم السبت 21 أكتوبر، وذلك للحجز الإلكتروني، بالطرح الثالث للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم؛ بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

حجز أراض سكنية من غير سماسرة

ويأتي الطرح، فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض) وفق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



آخر فرص لحجز الأراضي السكنية



ويضم الطرح ما يلي :

* 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي:

- 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).

- 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة).

- 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).



خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة

ينتهي التقديم الذي استمر على مدار شهرين، اليوم السبت 21 أكتوبر، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.



- يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد).

- فى هذه الخطوة يتم استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)

- كما تتضمن الخطوات قيام الراغب فى الحصول على قطعة أرض باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع.

- ثم يتم بعدها الضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)

- استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.