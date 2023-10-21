أستاذ قانون دولي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

علق أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، على استضافة مصر على قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية لبحث تطورات الأوضاع في غزة.

قال أيمن سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جرائم إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية تعتبر انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ".

وأضاف أيمن سلامة:" الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة مستمر منذ سنوات طويلة "، مضيفا:" إسرائيل تقوم بتنفيذ جرائم حرب في قطاع غزة ".

وتابع أيمن سلامة :" ما يحدث في قطاع غزة على يد الاحتلال إبادة جماعية "، مضيفا:" القانون الدولي الإنساني يحدد أركان الجرائم سواء كانت عقاب جماعي أو تجويع او حصار أو قصف عشوائي للمدنيين والمدارس والمستشفيات وهذا ما تفعله إسرائيل".

وأكمل أيمن سلامة :" الاحتلال الإسرائيلي يأمر أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني أن يتركوا منازلهم ويتم تهجيرهم قسريا من منازلهم".