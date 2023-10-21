سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة : نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير سكان قطاع غزة

قال كريستين برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إننا نقدم لمنظمة اليونسيف كل ما يحتاجونه من خلال السلطات الفلسطينية أو منظمة الأونروا، وسوف يستمر هذا الدعم.

وأضاف «برجر» خلال لقاء خاصة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحضور في قمة القاهرة للسلام تحدثوا عن أهمية قيام دولة فلسطينية بناء على قرارات الأمم المتحدة، وهذه هي الرسالة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي الآن.

ولفت أن قمة القاهرة للسلام تقوم بدعم هذه الرسالة على نحو إيجابي، وهناك اجتماع للأمم المتحدة لتقديم خطة سلام لنرى ما يمكن حدوثه وكيف يمكن القيام به من خلال الاتحاد الأوروبي ومبادرة السلام العربية.

وأكد أنه يأمل بألا يكون هناك هجرة من قبل سكان غزة، وعلى ثقة أنه سيتم نقل بعض الأشخاص المرضى والمصابين من قطاع غزة، لكن لا نعتقد أن هناك حركة جماعية ونواصل العمل مع مصر ودعم مصر في هذا الإطار.