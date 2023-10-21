أوكرانيا ليست اسرائيل .. بوتين يأمر بنشر طائرات ميج لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية | تقرير

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أمر المقاتلات الضاربة من طراز MiG-31K/I المسلحة بصواريخ Kh-47M2 Kinzhal الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بالقيام بدوريات منتظمة فوق المجال الجوي المحايد في البحر الأسود.

الطائرات الروسية من طراز ميج 31 مسلحة بأنظمة صواريخ كينجال، ومن المعروف أن مدى هذه الصواريخ يزيد عن 1000 كيلومتر وسرعتها 9 ماخ'، نشرها كان رد فعل على تصاعد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته روسيا، حسبما ذكرت مجلة “ميليتري ووتش” في مقال نشرته

وعلى وجه الخصوص، أثار نشر البحرية الأمريكية لمجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات في البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من إسرائيل، حفيظة الاستعداد في منطقة الحرب الاوكرانية.

وتضع روسيا طائرات MiG-31 منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​على مسافة قريبة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تحملها الطائرة.

وقامت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق وجودها العسكري بشكل كبير في الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به منذ اندلاع الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بما في ذلك ليس فقط نشر حاملتي طائرات تعمل بالطاقة النووية، ولكن أيضًا حاملة طائرات هجومية ذات استجابة بحرية سريعة. القوة، وطائرات هجومية من طراز A-10، ومقاتلات هجومية من طراز F-15E، وقاذفات قنابل من طراز B-1B منتشرة في الأمام، ومجموعة من الأصول الأخرى.

ويشكل توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط تهديدا محتملا للقوات والمصالح الروسية في المنطقة، ويتزامن مع تزايد التحذيرات من أن الميليشيات الجهادية التي تعمل بحماية ودعم تركيا، حليفة واشنطن في الناتو، تخطط لشن هجمات ضد أهداف روسية في المنطقة. سوريا. ومع توقع تدخل الولايات المتحدة ضد سوريا، وحزب الله وربما إيران، إذا تصاعدت التوترات بين هذه الأطراف وإسرائيل إلى أعمال عدائية واسعة النطاق، فإن التزام روسيا بمنع الإطاحة بالدولة السورية، ومنشآتها العسكرية الكبيرة في سوريا، يمكن أن يؤدي إلى تدخلها.

وتصاعدت التوترات بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا في عام 2023، حيث انتقدت موسكو باستمرار ما يعتبر على نطاق واسع احتلالًا غير قانوني لشمال شرق سوريا من قبل الجيش الأمريكي والاستيلاء غير القانوني على النفط السوري وبيعه.

ومع بقاء القوات الروسية في المنطقة صغيرة نسبياً، فإن قدرة الأصول في البحر الأسود على توفير الدعم الناري كانت تحظى بتقدير كبير منذ فترة طويلة. وقد ظهر ذلك خلال جهود مكافحة التمرد في سوريا منذ عام 2015 عندما تم إطلاق ضربات صاروخية من أسطول البحر الأسود ومن قاذفات القنابل العاملة فوق المنطقة.

وحصل الصاروخ الباليستي Kh-47M2 Kinzhal على دعاية كبيرة لتدميره الناجح لنظام دفاع جوي أمريكي من طراز باتريوت في أوكرانيا في 16 مايو، مع تسجيل أول استخدام له في 18 مارس 2022 لضرب مستودع كبير تحت الأرض في غرب أوكرانيا يضم مواد حربية تم تسليمها مؤخرًا عبر بولندا. يتم نشر Kinzhal بواسطة المقاتلات الهجومية التابعة للقوات الجوية الروسية MiG-31K ودخلت الخدمة في أواخر عام 2017، ومنذ ذلك الحين تم نشرها بواسطة المقاتلة الهجومية الأحدث MiG-31I والقاذفة Tu-22M3 ومؤخرًا اعتبارًا من سبتمبر 2023 بواسطة الضربة Su-34. مقاتل.

ولا يُعتقد أن الأداء القوي للصاروخ أدى فقط إلى زيادة عدد الطائرات التي يمكنها نشره، مما سمح للقوات الجوية الروسية بتجهيز المزيد من الأسراب بالأسلحة دون الحاجة إلى إدخال المزيد من طائرات MiG-31 في الخدمة، ولكنه أيضًا ساعد في دعم الحجج الداعية إلى مضاعفة إنتاج الصواريخ بمقدار خمس مرات، وهو ما تم تحقيقه بحلول أوائل عام 2023.

ولا تحظى صواريخ Kinzhal بتقدير كبير فقط لسرعاتها النهائية العالية جدًا التي تقترب من 9 ماخ، ولكن أيضًا لقدرتها العالية على المناورة ومسارها شبه الباليستي على ارتفاع منخفض مما يجعلها من الصعب للغاية تتبعها واعتراضها، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب حتى اكتشافها أثناء الرحلة. مع نطاق اشتباك يصل إلى 2000 كيلومتر، يعتبر الصاروخ من المستحيل فعليًا اعتراضه بشكل موثوق، حيث أن الدفاع الوحيد المعروف القابل للتطبيق هو تعطيل أو تعطيل الأقمار الصناعية وأصول المراقبة الأخرى التي توفر بيانات الاستهداف لاستخدامه.