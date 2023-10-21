عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفل محمول على الأكتاف يشعل مظاهرات حاشدة في ألمانيا لدعم أهل غزة.. فيديو

طفل
طفل

شهدت معظم مدن وعواصم بلدان العالم خاصة الدول الأوروبية تظاهرات حاشدة جابت الشوارع والميادين خلال الأيام القليلة الماضية دعما ومساندة لشعب فلسطين الذين تقصفهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في مذبحة جماعية يشهدها قطاع غزة منذ قرابة الأسبوعين.

 

txt

الاحتلال يطالب الفلسطينيين بترك غزة: وجودكم يعني المشاركة في تنظيم إرهابي| مستند

txt

الصين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتعترض على التصرفات المخالفة للقانون الدولي

واحتشد العشرات من المناصرين القضيه الفلسطينية بأحد ميادين مدينة كونان الألمانية في تظاهرة ضمت عددا كبيرا من مختلف الجنسيات رافعين أعلام فلسطين ومنددين بالجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال في الشوارع والمستشفيات والمدارس داخل قطاع غزة.

وردد المتظاهرون: “ تحيا فلسطين تحيا فلسطين” حرروا فلسطين حرروا فلسطين "
 

كردون أمني لحماية المتظاهرين

 

كما نشرت قولت الأمن الألمانية فرق تأمين طوقت بهم المتظاهرين لتجنب أي اشتباكات أو أعمال عنف ضدهم فيما ظلت المظاهرات سلمية دون أي تصرفات شغب، فقط هتافات مناهضة للعدوان الاسرائيلي ضد المدنين في قطاع غزة.

 

وظهر الأطفال خلال تلك المظاهرات يحملون أعلام فلسطين ويهتفون من أجل أقرانهم اطفال غزة حيث برز أحد الأطفال محمولا على الأكتاف وهو يهتف لفلسطين والجميع يرددون خلفه، مما أثار حماس المتظاهرين واشعل أجواء الأحداث في الشارع الألماني. 

 

https://youtu.be/_rm7zw15T5g?si=J1inkoRXCR904HEv

الاحتلال الاسرائيلي الدول الأوروبية فلسطين قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

اعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في قضية تعويض عمرو أديب

محمد صلاح يهدد هالاند بـ اثنين .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أوكرانيا ليست اسرائيل .. بوتين يأمر بنشر طائرات ميج لمواجهة حاملات الطائرات الأمريكية | تقرير

زلزال يضرب المغرب بقوة 4.1 ريختر

سائقو شاحنات المساعدات الإنسانية يروون ما حدث داخل قطاع غزة| شاهد

موضوعات متعلقة

عاريًا في مكتبه | عاصفة انتقادات لرئيس شركة طيران ماليزي لسبب صادم

بعد التهديد بقصفه.. إدارة مستشفى القدس ترفض الخروج وتناشد العالم بالتدخل.. خاص

كيف تتحقق من المعلومات المغلوطة؟.. خبير يكشف دور التواصل الاجتماعي في حرية التعبير

ظاهرة فلكية تزين السماء خلال أيام.. هل تظهر في مصر؟

نحن يهود ندعم غزة.. الناشطة السويدية الأشهر في العالم تهاجم الاحتلال الإسرائيلي

خانها مع فتاة.. رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن انفصالها عن شريك حياتها

دبي تطلق أول متجر بالروبوت .. هل يؤثر على سوق العمل ؟

اكتشاف نادر .. تمساح جليدي منقرض يظهر في تايلاند

ترشيحاتنا

شوط أول عالمي.. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام سموحة بالدوري

خطير .. إعصار نورما يقترب من شبه جزيرة باجا بالمكسيك

بعد إطلاق قنابل فسفورية على جنوب لبنان.. حزب الله يرد بقوة

الزمالك يتفوق على سموحة بثلاثية في الشوط الأول

تصرف غريب لمراسلة CNN ورد قاسٍ من رحمة زين .. ماذا حدث؟

الانتخابات الرئاسية 2024 .. الهيئة الوطنية تخطر المترشح المستبعد غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرفة على القهوة؟

طريقة عمل خبز الصاج |بأسهل الخطوات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء ؟

هل يزيد هذا النوع من دواء الكوليسترول من خطر الإصابة بالسكري؟

فيديو

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

إنذارات بوجود قنابل .. ماذا يجرى في فرنسا | فيديو جراف

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

اﻟﻤﺰﻳﺪ