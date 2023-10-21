طفل محمول على الأكتاف يشعل مظاهرات حاشدة في ألمانيا لدعم أهل غزة.. فيديو

شهدت معظم مدن وعواصم بلدان العالم خاصة الدول الأوروبية تظاهرات حاشدة جابت الشوارع والميادين خلال الأيام القليلة الماضية دعما ومساندة لشعب فلسطين الذين تقصفهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في مذبحة جماعية يشهدها قطاع غزة منذ قرابة الأسبوعين.

واحتشد العشرات من المناصرين القضيه الفلسطينية بأحد ميادين مدينة كونان الألمانية في تظاهرة ضمت عددا كبيرا من مختلف الجنسيات رافعين أعلام فلسطين ومنددين بالجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال في الشوارع والمستشفيات والمدارس داخل قطاع غزة.

وردد المتظاهرون: “ تحيا فلسطين تحيا فلسطين” حرروا فلسطين حرروا فلسطين "



كردون أمني لحماية المتظاهرين

كما نشرت قولت الأمن الألمانية فرق تأمين طوقت بهم المتظاهرين لتجنب أي اشتباكات أو أعمال عنف ضدهم فيما ظلت المظاهرات سلمية دون أي تصرفات شغب، فقط هتافات مناهضة للعدوان الاسرائيلي ضد المدنين في قطاع غزة.

وظهر الأطفال خلال تلك المظاهرات يحملون أعلام فلسطين ويهتفون من أجل أقرانهم اطفال غزة حيث برز أحد الأطفال محمولا على الأكتاف وهو يهتف لفلسطين والجميع يرددون خلفه، مما أثار حماس المتظاهرين واشعل أجواء الأحداث في الشارع الألماني.

https://youtu.be/_rm7zw15T5g?si=J1inkoRXCR904HEv