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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لحل الأزمة الإنسانية فى غزة

صدى البلد

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي أن قمة  "القاهرة للسلام " هي عودة جديدة لمائدة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين مرة أخرى وعدم تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة طبقا لمقررات الشرعية الدولية حيث إن المفاوضات هي السبيل المشروع للوصول إلى حقهم المسلوب وإنهاء هذا الصراع.


وأضاف أن دخول بعض المساعدات الإنسانية اليوم هي نقطة إيجابية لمصر تمسكت بها منذ اندلاع الاعتداءات الصهيونية.


وأكد اللواء طارق نصير على أن ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة "القاهرة للسلام" تمثل خارطة طريق لهذه الأزمة الإنسانية التي أصبحت نقطة سوداء في تاريخ الأمم.


وشدد نصير علي أن أي محاولة لطمس القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قصري خارج أرضهم لم ولن يحدث وهذا يضعف من زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.


ووجه نصير التحية لكافة الجهود التي تبذلها دول العالم المخلصة للسلام والتي تقف إلى جانب الحق المشروع للشعب الفلسطيني.


كما وجه التحية للشعب الفلسطيني الابئ الصامد تجاه الاعتداءات الصهيونية الغاشمة
الذي يدافع عن حقوق المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفقا لما اقرأه الشرعية الدولية.


وأكد اللواء طارق نصير علي أن حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي وكافة كوادره بالمحافظات المختلفة يقفون صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة في اتخاذ القرارات اللازمة لحل  القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

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