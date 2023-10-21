أول تعليق من أحمد سليمان على فوزه في انتخابات الزمالك

علق أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة الجديد في الزمالك، على فوزه في انتخابات الزمالك.

وكتب أحمد سليمان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتمنى خدمة هذا النادي لحد ما أموت، بقلبي و روحي، وكل ما أملك، فهو صاحب الفضل على شخصي، وكل ما أملك بعد ربنا- سبحانه وتعالى-".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق، وعضوية كلا من: أحمد سليمان، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وهاني شكري، وهاني برزي، وحسين السيد، بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن، كلا من “نيرة الأحمر، ورامي نصوحي، وأحمد خالد سعيد”.