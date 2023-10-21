طارق السيد يهنئ مجلس إدارة الزمالك الجديد

حرص طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، على التقدم بالتهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد متمنيا لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "الف مبروك القائمة الموحدة كاملة الفوز بانتخابات الزمالك"

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب وهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.