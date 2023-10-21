أوسوريو: أوباما مثل بيركامب نجم أرسنال.. ولست ساحرا

أشاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، بمستوى لاعبه يوسف أوباما، بعد فوز فريقه على سموحة 5-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، بالجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان أوسوريو: "يوسف أوباما مثل بيركامب لاعب آرسنال السابق..لست بساحر كي أبقي على شيكابالا حتى يسجل هدفاً ولكنه ظهر بشكل رائع لذلك استمر في الملعب".

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 8 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسعيدي) بنفس العدد من النقاط.