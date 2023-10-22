إنستجرام يعتذر عن وصف مستخدمين فلسطينيين بالإرهابيين| القصة الكاملة

اعتذرت شركة Meta "ميتا" المالكة لمنصة إنستجرام، وذلك بعد قيام المنصة بوضع كلمة "إرهابي" إلى بعض الملفات الشخصية لمستخدمين فلسطينيين.

ولاحظ مستخدمون فلسطينيون كتبوا كلمة "فلسطيني" باللغة الإنجليزية على ملفاتهم الشخصية واستخدموا الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني وكلمة "الحمد لله" مكتوبة باللغة العربية، أنه تمت ترجمتها تلقائيا من قبل إنستجرام إلى الإنجليزية نصًا: "الحمد لله، الإرهابيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل حريتهم".

واشتكى عدد من المستخدمين من تكرار هذا الأمر على بعض المنشورات ومقاطع الفيديو حيث وصفت الترجمة التلقائية بإنستجرام كلمة فلسطيني من العربية إلى الإنجليزية بـ “إرهابي”.

وقال متحدث باسم شركة ميتا لصحيفة “الجارديان الأسترالية” إنه تم حل المشكلة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مضيفا: "لقد أصلحنا مشكلة تسببت لفترة وجيزة في ظهور ترجمات عربية غير مناسبة في بعض منتجاتنا.. نحن نعتذر بشدة عن حدوث ذلك”.

وقال فهد علي، سكرتير منظمة الحدود الإلكترونية الأسترالية والفلسطيني المقيم في سيدني، إنه لم تكن هناك شفافية كافية من شركة ميتا حول كيفية السماح بحدوث ذلك.

وأضاف: "هناك قلق حقيقي بشأن زحف هذه التحيزات الرقمية، ونحن بحاجة إلى معرفة مصدر ذلك".. هل هو نابع من مستوى الأتمتة؟ هل هو نابع من مشكلة في مجموعة التدريب؟ هل هو نابع من العامل البشري في هذه الأدوات؟ ليس هناك وضوح في ذلك.

وطالب فهد على شركة ميتا أن "هذا ما يجب أن نسعى إلى معالجته وهذا ما آمل أن توضحه ميتا بشكل أكبر".

ومنذ بدء الحرب بين دولة الاحتلال القائمة “إسرائيل” وحركة المقاومة الفلسطينية المسلحة “حماس”، اتُهمت ميتا بفرض رقابة على المنشورات الداعمة لفلسطين على منصاتها، قائلة إن ميتا كانت تحظر الحسابات التي تنشر دعمًا لفلسطين، أو تخفض محتواها، مما يعني أنه من غير المرجح أن تظهر. في خلاصات الآخرين.

ومؤخرًا حذفت شركة ميتا الصفحة الخاصة بـ شبكة قدس الإخبارية (QNN) من على منصة فيسبوك، حيث قالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عملها على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة “حماس”.

وتعد صفحة شبكة قدس الإخبارية، أكبر صفحة إخبارية فلسطينية على على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت شبكة قدس الإخبارية، في منشور لها على منصة X، إن صفحاتها الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية قد تم حذفها من فيسبوك في خطوة وصفتها بأنها “تماشيا كاملا مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.