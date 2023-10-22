عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا لاند كروز الجديدة في الإمارات

تويوتا لاند كروز
تويوتا لاند كروز موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا لاند كروز أشهر سيارات الدفع الرباعي في منطقة الخليج العربي، وتتميز بتصميم فاخر يحمل هوية العلامة التجارية اليابانية، كما تأتي مجهزة بباقة من أقوى أنظمة الأمن والسلامة، ونظم الترفيه والملاحة.

سعر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  EXR يبلغ سعرها 238,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  GXR يبلغ سعرها 269,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  EXR يبلغ سعرها 307,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  VXRيبلغ سعرها 308,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR يبلغ سعرها 329,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة  VXR يبلغ سعرها 377,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023

 

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

جاءت السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 بنوعين من المحركات

الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 302 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

تويوتا لاند كروز موديل 2023

المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 409 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر.

 

الامارات لاند كروز تويوتا تويوتا لاند كروز موديل 2023 الدفع الرباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

موضوعات متعلقة

أفضل 5 سيارات بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

موفرة في البنزين.. سعر أصغر سيارة صينية في مصر

فرصة.. بيجو 208 الجديدة بربع الثمن

أوبل انسيجنيا الجديدة بخصم 70% .. تفاصيل

سعر هيونداي توسان في السعودية

تويوتا ونيسان.. 5 سيارات سيدان جديدة في السوق المصري

أسباب نقصان مياه الردياتير في السيارة

تسلا تتباطأ في بناء مصنع جديد في المكسيك وسط مشاكل اقتصادية

ترشيحاتنا

اليوم.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى ومنعه من الظهور

أستاذ القانون الدولي: إسرائيل ترى أن فلسطين أرضا مستباحة

تجنب الأخطاء المحرجة.. كيف يمكنك تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها؟

محمد الصالحي لاعب منتخب فلسطين يوجه رسالة للشعب المصري

مصرع 6 ستة أوكرانيين وإصابة 14 بقصف روسي على خاركيف

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ