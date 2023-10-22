سعر تويوتا لاند كروز الجديدة في الإمارات

تعتبر السيارة تويوتا لاند كروز أشهر سيارات الدفع الرباعي في منطقة الخليج العربي، وتتميز بتصميم فاخر يحمل هوية العلامة التجارية اليابانية، كما تأتي مجهزة بباقة من أقوى أنظمة الأمن والسلامة، ونظم الترفيه والملاحة.

سعر سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة EXR يبلغ سعرها 238,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR يبلغ سعرها 269,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة EXR يبلغ سعرها 307,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة VXRيبلغ سعرها 308,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة GXR يبلغ سعرها 329,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023 نسخة VXR يبلغ سعرها 377,900 درهم

تويوتا لاند كروز موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023

جاءت السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 بنوعين من المحركات

الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 302 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

تويوتا لاند كروز موديل 2023

المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 409 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر.