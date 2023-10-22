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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الغمازات.. تريند خطير على تيك توك

صدى البلد

يدق الأطباء ناقوس الخطر بشأن تريند غريب منتشر  على تطبيق  تيك توك TikTok، والذي يرى الأشخاص يستخدمون جهازًا لقرص خدودهم للحصول على غمازات.

"صانع الغمازات" عبارة عن جهاز يشبه الملقط على شكل الكرز مع كرتين صغيرتين في نهاية الأسلاك، يتم وضعها على جانبي الوجه حيثيتم ضغط كرة واحدة من داخل الخد وأخرى من الخارج.


 

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الهدف هو الضغط بين الخدين الداخلي والخارجي لعمل انبعاج، على أمل الحصول على المظهر اللطيف المتعرج للغمازات التي يكونالبعض محظوظًا بما يكفي ليولد بها.

لكن تأثيرات الأجهزة مؤقتة، ويمكن أن تسبب ضررا دائما للوجه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


 وقال الدكتور آري هوشاندر، جراح التجميل المعتمد في نيويورك، إن استخدام آلات صنع الغمازات يأتي مع "خطر نخر الجلد والندب".


 

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يمكن أن يحدث نخر الجلد، أو موت الأنسجة، بسبب الصدمة، مثل الضغط على خديك لفترة طويلة، وعادة ما تكون الغمازات الطبيعية موروثةوتحدث بسبب النمو غير المنتظم لعضلة الوجه أثناء التطور الجنيني.


 يتم تقصير العضلات عند الأشخاص الذين لديهم غمازات طبيعية، مما يتسبب في انغماس الجلد فيها،


 نظرًا لأن الغمازات يمكن أن تبرز الابتسامة، فإنها يمكن أن تجعل بعض الأشخاص يبدون أكثر شبابًا، ووفقا لجراحة التجميل ألور، فإن مايقرب من ربع سكان العالم لديهم غمازات.


 حصل هاشتاج #dimplemakers على ما يقرب من 61 مليون مشاهدة على TikTok، كما يتم بيع منتجات صنع الغمازات المباعة علىEtsy بسرعة.


 تمتلك إحدى مستخدمات TikToker الألمانية التي تحمل اسم المستخدم @xpreetyy العديد من مقاطع الفيديو التي توثق "رحلة الغمازة" باستخدام جهاز صنع الغمازة، والذي تبيعه أيضًا عبر رابط موجود في ملفها الشخصي.

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