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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يونيسيف: الوضع كارثي للغاية في غزة.. فيديو

أطفال غزة
أطفال غزة

قال جيريمي، هوبكنز، ممثل منظمة يونيسيف في مصر، إنهم يعانون من موقف صعب جدا في غزة لأن هناك الكثير من الضحايا.

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يونيسف تطالب بهدنة إنسانية فى غزة لوصول الإمدادات

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الـ يونيسف تحذر: 333 مليون طفل في العالم يعانون الفقر المدقع

وأضاف جيريمي، هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اليونيسيف هي منظمة تعتني بالأطفال بشكل كبير والذي نعلمه في غزة أن هناك الكثير من الأطفال لقوا حتفهم والوضع كارثي للغاية".

 

وأشار إلى أن سكان غزة يعانون من نقص الغذاء والأطعمة والمواد الطبية"، مضيفا: "نتواجد على الأرض في غزة ولدينا مكتب هناك، ولدينا 35 من زملائنا يعملون في هذه الظروف الصعبة من أجل إنقاذ الأطفال".

 

وأوضح  جيريمي، هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، أن عدد الأطفال الذين توفوا في غزة كبير والوضع كارثي وكل الأطفال يعانون من نقص الغذاء والعلاج، مضيفا: "نعمل على إيصال المياه لسكان غزة".
 

يونيسف غزة

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