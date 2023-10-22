لا يشمل وقف التصعيد الإسرائيلي..مشروع قرار أمريكي بشأن غزة على طاولة مجلس الأمن

قدمت الولايات المتحدة، اليوم، مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن التابع إلى الأمم المتحدة بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس.

ولا يشمل مشروع القرار الأمريكي الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، فيما يركز على حق إسرائيل في "الدفاع عن النفس"، وإدانة حماس، والدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن.

كما يطالب المشروع بأن "تتوقف إيران عن تصدير جميع أنواع الأسلحة إلى الجماعات المسلحة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة"، بما في ذلك حماس.

من جانبه، قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، السبت، إن موسكو ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن"، موضحًا أن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط ستُستأنف هذا الأسبوع.

ورفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، نظراً لأن المشروع لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لتمريره.