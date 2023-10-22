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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

صدى البلد

نشرت الفنانة زينة مجموعة من الصور لها خلال تطوعها في الهلال الأحمر المصري برفقة ابنيها عز الدين وزين الدين.

وظهرت زينة عبر حسابها على إنستجرام أثناء التطوع في الهلال الأحمر من أجل مساعدة ضحايا غزة.

 

وعلقت زينة على الصور: "احلي حاجه حصلت في زيارة النهاردة لي جمعية الهلال الأحمر مش بس ان عز وزين كانوا معايا بس.. احلي حاجه اننا اول ما وصلنا دخلت المعونات المصرية لقطاع غزة لاخواتنا في فلسطين الف حمد وشكر لله ...تجربة لن ننساها انا وولادي … اللي يقدر يروح وياخد ولادة ويتبرع …لازم نعلم ولادنا اللي اتعلمناه من اهلنا …شكرا جمعية الهلال الاحمر المصري علي مجهودهم شكرا لكل الشباب والشابات المتطوعين". 

 

وأثار ظهور أبناء زينة جدلا كبيرا وذلك لعدم ظهورهم في اي مناسبات أو فاعليات وعلق المتابعين بقو طولها واليكم الصور. 

 

الهلال الأحمر المصري هلال الأحمر المصري عز الدين وزين الدين زينة جمعية الهلال الأحمر المصري أبناء زينة

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بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

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