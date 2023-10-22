في ذكراه.. مسيرة محمد الشويحي من الأزهر الشريف إلى نجم الكوميديا

تحل اليوم الأحد 22 أكتوبر ذكرى رحيل الفنان محمد الشويحي الذى ولد في 1 أغسطس عام 1930، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1996، عن عمر يناهز الـ 66 عامًا.

حياة محمد الشويحي

ولد محمد الشويحي بقرية أويش الحجر بمدينة المنصورة، عام 1930، وأتم حفظ القرآن الكريم عام 1947، والتحق بالأزهر الشريف، حتى تخرج من كلية اللغة العربية عام 1960.

وظهر محمد الشويحي في فرقة الدراويش الكوميدية بالإسكندرية، عام 1955، وأصبح رئيسها، وكانت هذه الفرقة تقدم بما يسمى الشعر الحلمنتيشي، وعمل مطربًا بالموالد، ثم اتجه للمسرح.

مسيرة محمد الشويحي

تميز محمد الشويحي، بخفة الدم والروح المرحة وقدم عديد من الأدوار المؤثرة فى الأعمال التى قدمها رغم ظهوره فى أدوار ثانوية الا أنه ترك علامة مميزة لدى الجمهور.

ولقب محمد الشويحي، بعديد من الألقاب منها درويش الموالد، ابن الأزهر، رائد الشعر الحلمنتيشي، وولد في الأول من أغسطس عام 1930، ورحل في عام 1996 عن عمر يناهز الـ66 عامًا.

أعمال محمد الشويحي

وقد شارك محمد الشويحي في بطولة عدد كبير من الأفلام منها: «الشقة من حق الزوجة، الدنيا على جناح يمامة، سمك لبن تمر هندي، سمع هس والشيطانه».

كما شارك في بطولة عدة مسلسلات منها: «المال والبنون، رأفت الهجان، بكيزة وزغلول، الفرسان ورحلة المليون».