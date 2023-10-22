رئيس مناخ بورسعيد: لن نتوانى عن محاربة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

قاد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالحي لتنفيذ حملة مكبرة لمتابعة الأنشطة غير المشروعة بمنطقة c6 في نطاق الحي.
وأوضح رئيس حي المناخ فى بورسعيد أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 33 مخزنا مخالفا مستخدمة كمحلات للخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وتحويل المحاضر المحررة للنيابة.
وأصدر رئيس حى مناخ بورسعيد تعليماته لمسئولي البيئة بالحي بمنع الحرائق بالمنطقة في المخلفات والقمامة، موجها الإدارات المعنية باستمرار المتابعة الميدانية لها.
وأكد الدكتور منصور بكري أن ذلك يأتي استجابة للعديد من شكاوى المواطنين لتضررهم من الأدخنة المتصاعدة من الحرائق.
وشدد رئيس حى مناخ بورسعيد على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل ما يعرض صحة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولن يستثنى أي مخالف أو متعدٍ من ذلك.
شملت الحملة جميع الإدارات الخدمية الرقابية بالحي المعنية بالعمل في هذا الملف.