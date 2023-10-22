رئيس مناخ بورسعيد: لن نتوانى عن محاربة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

قاد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد الأجهزة التنفيذية بالحي لتنفيذ حملة مكبرة لمتابعة الأنشطة غير المشروعة بمنطقة c6 في نطاق الحي.

وأوضح رئيس حي المناخ فى بورسعيد أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 33 مخزنا مخالفا مستخدمة كمحلات للخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وتحويل المحاضر المحررة للنيابة.

وأصدر رئيس حى مناخ بورسعيد تعليماته لمسئولي البيئة بالحي بمنع الحرائق بالمنطقة في المخلفات والقمامة، موجها الإدارات المعنية باستمرار المتابعة الميدانية لها.

وأكد الدكتور منصور بكري أن ذلك يأتي استجابة للعديد من شكاوى المواطنين لتضررهم من الأدخنة المتصاعدة من الحرائق.

رئيس مناخ بورسعيد لن نتواني عن محاربة المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم FB_IMG_1697967430245 FB_IMG_1697967421964 FB_IMG_1697967416056 FB_IMG_1697967413294 FB_IMG_1697967411113 FB_IMG_1697967408533 FB_IMG_1697967406650 FB_IMG_1697967404589 FB_IMG_1697967401941 FB_IMG_1697967399902

وشدد رئيس حى مناخ بورسعيد على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل ما يعرض صحة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولن يستثنى أي مخالف أو متعدٍ من ذلك.

شملت الحملة جميع الإدارات الخدمية الرقابية بالحي المعنية بالعمل في هذا الملف.