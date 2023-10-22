عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دخول 6 ناقلات وقود إلى قطاع غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

وفق ما أعلنت صحف ووكالات دولية، فقد دخلت إلى قطاع غزة ناقلات تحمل الوقود اللازم لحياة الناس، التي تدمرها إسرائيل يوميًا بالقصف الإجرامي.

وذكرت الوكالات الصحفية الدولية، أن 6 ناقلات وقود دخلت اليوم، الأحد، إلى قطاع غزة.

وسبق ذلك أن قالت وكالة الأمم المتحدة في غزة (الأونروا)، إنه "بدون الوقود، لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها". 

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من نفاد الوقود لديها خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وذكرت: "بدون الوقود، لن يكون هناك ماء، ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز عاملة. وبدون الوقود، لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الذي تعد منظمته أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة: "بدون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية".

 

72 ساعة الإجرام الصحف الأمم المتحدة الاونروا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

الأعلى إقبالا.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2023

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة .. السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تتسلم المساعدات العابرة من رفح

نتنياهو يهدد حزب الله: مستعدون لأي سيناريو

بدء دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

اعتراف من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حول هجوم حماس المفاجئ

شرطة الاحتلال: تحديد هوية 700 جثة إسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر

وزير الدفاع الأمريكي يأمر قوات إضافية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط

الغضب يتوسع ضد الاحتلال.. عواصم أمريكا وأوروبا تنتفض ضد حكوماتها.. فيديو

صحف السعودية| ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا ويجتمع بالسيناتور جراهام.. جيش الإحتلال يعلن مقتل قائد القوات الصاروخية لـحماس.. وأمريكا ترسل أنظمة دفاع جوي

ترشيحاتنا

السفير الفلسطيني بالقاهرة يشكر السيسي والشعب المصرى للدفاع عن حقوق أهالي غزة

وزارة الصحة: عدد اللاجئين في قطاع غزة يصل إلى 1.4 مليون لاجئ

تعرفوا عليهم إذا قتلوا أو قتلنا.. الآباء بغزة يكتبون أسماء أطفالهم على أرجلهم

دخول دفعة ثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة

دخول 6 ناقلات وقود إلى قطاع غزة

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب وحلاقة شعرها زيرو

خبير الزلازل الهولندي يثير الجدل ويفاجئ متابعيه بتصرف غير متوقع

لماذا يمنعه الاحتلال.. كل المساعدات إلى غزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لعمال معلقين على ارتفاع 500 قدم في البرازيل

فيديو

جسر المساعدات مستمر.. 17 شاحنة تستعد للدخول إلى غزة

خطر يهدد العالم.. العلماء يطالبون بإيقاف الذكاء الاصطناعي 6 أشهر.. فيديوجراف

200 مليار دولار.. باحث يوضح مكاسب الاقتصاد الإسرائيلي حال تطبيق مبدأ حل الدولتين

شعره كيرلي وأبيضاني وحلو.. كلمات أم فلسطينية تبحث عن طفلها تبكي العالم|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ