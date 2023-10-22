دخول 6 ناقلات وقود إلى قطاع غزة

وفق ما أعلنت صحف ووكالات دولية، فقد دخلت إلى قطاع غزة ناقلات تحمل الوقود اللازم لحياة الناس، التي تدمرها إسرائيل يوميًا بالقصف الإجرامي.

وذكرت الوكالات الصحفية الدولية، أن 6 ناقلات وقود دخلت اليوم، الأحد، إلى قطاع غزة.

وسبق ذلك أن قالت وكالة الأمم المتحدة في غزة (الأونروا)، إنه "بدون الوقود، لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من نفاد الوقود لديها خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وذكرت: "بدون الوقود، لن يكون هناك ماء، ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز عاملة. وبدون الوقود، لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الذي تعد منظمته أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة: "بدون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية".