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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل الاجتياح البري لـ غزة.. حماس تعلن إجبار قوة إسرائيلية على الانسحاب

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الاحد، إجبار قوة إسرائيلية مدرعة على الانسحاب إثر محاولتها عبور السياج الحدودي إلى خان يونس في قطاع غزة.

بدوره، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف آليات تابع له من قبل حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” عقب اجتياز السياج إلى داخل قطاع غزة.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، أعلنت إصابة 4 جنود أحدهم بحالة حرجة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه طلب من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تتعامل إسرائيل مع قطاع غزة وفقا لقوانين الحرب.

وأوضح بايدن، أنه “طلب من نتنياهو حماية المدنيين أثناء الحرب قدر المستطاع”.

وأكد أنه “لا يمكن تجاهل الفلسطينيين الأبرياء الذين يريدون العيش بسلام”.

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ولفت بايدن، إلي انه “من حق إسرائيل القيام بكل ما يلزم لحماية شعبها اليوم وإلى الأبد”.

وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس الحكومة الصهيونية الحدود مع لبنان متوعدًا بالرد على أي تصعيد من قبل “حزب الله”.

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