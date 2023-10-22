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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة خفيفة.. طريقة عمل فطيرة باللحمة المفرومة بمذاق لا يقاوم

فطيرة باللحمة المفرومة
فطيرة باللحمة المفرومة

فطيرة باللحمة المفرومة من الوصفات المميزة و الطرق الجديدة التي تقدم بها الفطائر أو اللحم، وتتميز بنكهة وطعم رائعين، وتعد وجبة خفيفة محببه لدى الكثير.

وتقدم الفطيرة بحشوات مختلفة ومتعددة واليوم نقدم طريقة عمل فطيرة باللحمة المفرومة.


طريقة عمل فطيرة باللحمة المفرومة

المقادير:

-  1 كيلو دقيق
‏-  ½ 2 كوب ماء دافئ
‏-  1 كوب زبادي
‏-  ¼ كوب زيت
‏-  2 معلقة كبيرة خميرة
‏-  1 معلقة كبيرة سكر
‏-  ¼ معلقة صغيرة ملح

مقادير الحشو:

‏-  1 كيلو لحم مفروم
‏-  1 كوب بقدونس مفروم
‏-  2 بصل مفروم
‏-  1 طماطم مبشورة
‏-  1 معلقة صغيرة سبع بهارات
‏-  ¼ معلقة صغيرة جوزة الطيب
‏-  ملح - حسب الرغبة
‏-  فلفل اسود - حسب الرغبة
‏-  حليب مذوب مع قهوة سريعة الذوبان ورشة سكر - حسب الحاجة (للوجه)
‏-  بيض - حسب الحاجة (للوجه)

الطريقة:

تذوب الخميرة جيداً في ربع كوب ماء دافئ وملعقة السكر، وتترك جانباً لدقائق حتى تتفاعل الخميرة.

في طبق العجن يخلط كل من الدقيق والملح والزبادي والزيت، ويضاف لهم خليط الخميرة المذوبة مع السكر والماء، ويخلطوا.

يضاف تدريجياً الماء الدافئ للعجين مع العجن جيداً حتى الحصول على عجين قوامه لين ولا يلتصق باليد.

يغطى العجين ويترك حتى يختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

لتحضير حشوة اللحمة: تخلط باليد جيداً مع بعضها جميع مقادير حشوة اللحمة وتترك جانباً.
يقسم العجين لكرات متساوية الحجم (مقاس رغيف الخبز)، يوضعوا على سطح مدهون بالزيت.


تفرد كل كرة شكل دائرة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق، مع مراعاة أن يفرد العجين سمك رفيع نوعاً ما لأنه سيتضاعف أثناء الخبز.

يوزع حشو اللحم في منتصف الرغيف (كرة العجين المفرودة) ويوضع فوقه رغيف آخر، ثم تقفل الأطراف جيداً.

يدهن الوجه بخليط من الحليب المذوب مع قهوة سريعة الذوبان ورشة سكر، حتى يعطي لون ذهبي جميل للوجه بعد الخبز. وممكن أن يدهن بالبيض حسب الرغبة.

توضع الفطائر باللحمة بصينية مدهونة بالقليل من الزيت، ويخبزوا في فرن مسخن من قبل على 180 درجة لمدة ربع ساعة في أسفل الفرن (على صاجة الفرن)، ثم تفتح الشواية على أقل درجة حتى يحمر من الأعلى وينضج تماماً من الداخل.

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