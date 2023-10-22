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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية ترصد الأوضاع الإنسانية القاسية التى تعيشها غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

صدى البلد

رصد تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، الأوضاع الإنسانية الصعبة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث لم تكتف إسرائيل وترتوي بعد من دماء آلاف الشهداء ومعظمهم من الأطفال والنساء.

وأظهر التقرير وقف أطفال غزة الفلسطينية يقفون وسط منازلهم المهدمة، يذرفون الدموع، بعد أن فقدوا ذويهم، في القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على مدار الـ24 ساعة، محملين بإصابات وآلام لا يتحملها الكبار.

العدوان يدخل أسبوعه الثالث بمزيد من الفظائع، الصواريخ تنهمر على كل شبر في القطاع الذي نزح سكانه إلى الجنوب أملًا في امان مزعوم، لكن المجازر ترتكب بلا خجل أو اعتبار لأي قانون، إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون والمحاسبة، أوصلها لهذه النرجسية أنها خلقت لتبقى آمنة، حسب قول الرئيس الأمريكي جو بايدن،  فلتقتل وهناك من يبرر فعلها، هناك من يسلحها ويمولها بسخاء غير مسبق، إذا تعرضت لخطب ما الغرب يشد الرحال مواسيًا وداعمًا.

جرائم حرب متكاملة الأركان

ارتكبت إسرائيل جرائم يعدها القانونيون جرائم حرب متكاملة الأركان، جرائم إنسانية، تناقض مبادئ الحرية وتضرب حقوق الإنسان في مقتل، ورغم ذلك لم تتحرك الجنائية الدولية أمام ما يحدث من إبادة جماعية، وتهجير قسري لشعب غزة.

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