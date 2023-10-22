حسين لبيب يوجه رسالة لرموز الزمالك: معنديش تصفية حسابات مع حد

قال الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إنه لن يتعامل بمبدأ تصفية الحسابات، لافتا إلى أن مصلحة نادي الزمالك فوق كل شيء الفترة المقبلة وهناك روح رياضة واحترام لكل المنافسين والكل مرحب به داخل نادي الزمالك.

وأوضح حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" حلمي أن يكون نادي الزمالك مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية".

وأشار إلي أن هناك صورة ذهنية جديدة للزمالك وهي المنافسة الرياضية وليس صراع مع أحد، مبينا أن المجلس الجديد لديه فكر تنظيمي لتحقيق أحلام الزمالك والمنافسة القوية.