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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين لبيب يوجه رسالة لرموز الزمالك: معنديش تصفية حسابات مع حد

حسين لبيب
حسين لبيب

قال الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إنه لن يتعامل بمبدأ تصفية الحسابات، لافتا إلى أن مصلحة نادي الزمالك فوق كل شيء الفترة المقبلة وهناك روح رياضة واحترام لكل المنافسين والكل مرحب به داخل نادي الزمالك.

وأوضح حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" حلمي أن يكون نادي الزمالك مؤسسة رياضية ثقافية اجتماعية".

وأشار إلي أن هناك صورة ذهنية جديدة للزمالك وهي المنافسة الرياضية وليس صراع مع أحد، مبينا أن المجلس الجديد لديه فكر تنظيمي لتحقيق أحلام الزمالك والمنافسة القوية.

الإعلامي أحمد موسى الكابتن حسين لبيب برنامج على مسئوليتي تصفية الحسابات حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك

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