سيارة كورولا للبيع بـ 35 ألف ريال سعودي موديل 2021

تعتبر السيارة تويوتا كورولا كروس 2021، واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تحمل العلامة التجارية اليابانية، حيث تقدم السيارة بالعديد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب مظهرها الخارجي الذي ينتمي إلى فئة الكروس اوفر.

تويوتا كورولا كروس موديل 2021

تجهيزات السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021

تتوافر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 بالعديد من التجهيزات ومنها، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، ومقاعد من الجلد.

تويوتا كورولا كروس موديل 2021

تصميم السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 وقدراتها الفنية

وتنتمي السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 إلى طرازات الكروس اوفر، وتظهر بمصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود اللامع، بالاضافة إلى مصابيح ضباب، وجنوط رياضية.

تويوتا كورولا كروس موديل 2021

زودت السيارة تويوتا كورولا كروس بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي، مع تقنية هايبرد، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 98 حصان، و142 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك كهربائي بقوة 72 حصان، و120 نيوتن متر من عزم الدوران.

تويوتا كورولا كروس موديل 2021

سعر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021

ظهرت السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 عبر احد المواقع المتخصصة في بيع السيارات بالسعودية، بقيمة قدرها 35 الف ريال.