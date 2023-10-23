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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ظل الأزمة الفلسطينية.. مطربون لم يوقفوا حفلاتهم ويدعمون غزة بهذه الطريقة

محمد رمضان وثروت
محمد رمضان وثروت واليسا

على الرغم من الأزمة الحالية التى يمر بها اهالى غزة والشعب الفلسطيني والاعتداءات التى يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال، قام عدد لا بأس به من المطربين بإعلان اعتزالهم الغناء بشكل مؤقت لحين وقف إطلاق النار وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب ورامي صبري عفرتو وأنغام.

وعلى الجانب الأخر قرر عددا من المطربين استمرار حفلاتهم بالرغم من الأزمة الحالية، واعلنوا عن دعمهم لفلسطين بطرق أخرى كان منها التبرع بعائد هذه الحفلات لصالح اهالى غزة وأخرون وقفوا دقيقة حداد على أرواح الشهداء

 

محمد رمضان يستمر فى الحفلات ويتبرع بعائدها

 

ومن الفنانين الذين استمروا فى إحياء الحفلات الفنان محمد رمضان والذى أعلن عن استمراره فى عمله وإحياء الحفلات كونه متعاقد عليها بشروط جزائيه، فيما أعلن أن عائد هذه الحفلات التى يقدمها حاليا فى الإمارات تعود لإهالي غزة.

وكتب رمضان على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام : كل جولاتي الفنية فى المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخواتي فى غزة"

 

إليسا تقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء 

وأيضا من الفنانين الذين استمروا فى إحياء الحفلات المطربة إليسا التى أحيت مساء أمس الأحد حفلا غنائيا فى ألمانيا

 

وقررت إليسا دعم الشعب الفلسطيني بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وقالت فى فيديو منتشر لها على السوشيال ميديا من الحفل: أنا مضطر أعمل شغلي بس احنا عارفين شو عما يصير اليوم، احنا هناخد دقيقة صمت من أجل فلسطين ومن أجل كل الشهداء منذ بداية الأزمة 

 

محمد ثروت ومي فاروق فى السعودية 

وأيضا من المطربين الذين قرروا استكمال عملهم بالرغم من الأزمة الحالية الفنان محمد ثروت الذى أحيا حفل مهرجان الغناء باللغة الفصحي بالسعودية بمشاركة مي فاروق.

الحفل أقيم يوم الجمعة الماضية بمشاركة وائل كفوري وقدم الثلاثي فقرات غنائية باللغة العربية الفصحى وسط تفاعل كبير من الحضور.
 

حفل كاظم الساهر وانتقاد الجمهور له

ومن المطربين أيضا الذين قرروا احياء حفلاتهم على الرغم من الأزمة الحالية المطرب العراقي كاظم الساهر والذى قرر احياء حفلته فى السعودية الأسبوع الماضي وهو ما جعله فى مرمي الانتقادات.

حيث تعرض كاظم الساهر لانتقادات واسعة بسبب احيائه هذا الحفل، حيث أن جمهوره طالبه بإلغاء الحفل أو تأجيله مراعاة لظروف الشعب الفلسطيني إلا أنه أحياه فى موعده وهو ما عرضه لكثير من الانتقادات.

محمد رمضان إليسا محمد ثروت حفل كاظم

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