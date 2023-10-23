بسبب الحرب.. البنك الدولي يتوقع انكماشًا في الاقتصاد السوداني

توقع البنك الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد السوداني، بعد أن دمرت الحرب قدرات الدولة ورأس المال البشري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية بالسودان "أوتشا"، في بيان عن أوضاع السودان: "إن البنك الدولي توقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 12%، لأن الصراع أوقف الإنتاج ودمر رأس المال البشري وقدرات الدولة".

توقعات البنك الدولي بخفض النمو



وأضاف البيان أنه جرى تعديل توقعات النمو للسودان بالخفض بمقدار 12.5 نقطة، حيث ألحق النزاع المسلح الضرر بالقاعدة الصناعية والمرافق التعليمية والصحية، مشيرًا إلى أن الحرب تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الخدمات التجارية والمالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.