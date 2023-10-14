مشروعات بقيمة 6.9 مليار دولار.. أبرز محطات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي

تعتبر الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي من أبرز الشراكات الدولية التي تقيمها مصر مع منظمات التمويل الدولية، كما أن البنك الدولي أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية في مختلف المجالات و تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة وتمكين القطاع الخاص.

و يقدم " صدى البلد " أبرز محطات التعاون بين مصر و مجموعة البنك الدولي، خلال التقرير التالي، وفقا لبيان سابق لوزارة التعاون الدولي.



الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي



تطورت المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر و مجموعة البنك الدولي والتي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والحماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027.

كما قدمت مجموعة البنك الدولي مشروعات للدعم الفني ضمن محفظة التعاون الإنمائي والموجهة للعديد من الوزارات والجهات الوطنية تحت مظلة جهود رفع وبناء القدرات من بينها وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، التخطيط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

و أعد البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 عدة تقارير تشخيصية و التي أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات وبرامج تعاون إنمائي لتعظيم العائد والاستفادة منها ، من بينها مرصد الاقتصاد المصري Egypt Economic Monitor، وتقرير المناخ والتنمية CCDR.