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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان المسرح الشبابي يعلن عن موعد اختبارات الورش الفنية

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أعلن المخرج المسرحي مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي عن موعد اختبارات الورش الفنية المشاركة في الدورة الثامنة من المهرجان.


وأكد مازن الغرباوي في بوست له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن اختبارات الورش الفنية للدورة الجديدة من المهرجان ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 24 و25 من شهر أكتوبر الحالي، وذلك بعد تأجيلها لمدة أسبوع حداد على أرواح شهداء غزة.
 

 

اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان

أعلن الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن اختيار رئيس اللجنة العليا للمهرجان بدورته الثامنة ، حيث وقع الاختيار على المايسترو نادر عباسي .


وقال رئيس المهرجان : "وقع الاختيار على المايسترو العالمي نادر عباسي ليكون رئيس اللجنة العليا للمهرجان لمدة ثلاث سنوات قادمة،  2023, 2024, 2025, بداية من الدورة الثامنة، حتى الدورة العاشرة، وذلك ضمن خطة التطوير التي بدأنا تنفيذها لفتح افاق جديدة للعمل المسرحي الاستعراضي الغنائي، وأيضا ضمن خطة التوسع داخل المهرجان لاقامة فعاليات موسيقية مصاحبة وموازية لفعاليات المهرجان في الدورات المقبلة".

 

ويقوم نادر عباسي فى قيادته للأوركسترا بتوظيف خبراته الفنية السابقة فى مجالات التأليف الموسيقى والعزف ‏والغناء.

 

من الجدير بالذكر أن المايسترو العالمي نادر عباسي درس المسرح في "چينيف" بسويسرا، وتخرج من معهد "الكونسرفتوار" عام 1985 بعد حصوله علي البكالوريوس في آلة الفاجوط، ثم حصل علي بكالوريوس في التأليف الموسيقي عام 1986, وتخرج من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي في فرنسا عام 1999، وفى يوليو 2001، تولى منصب المدير الفنى والموسيقى لمؤسسة كتارا للثقافة، بالدوحة - قطر. ‏‎ ‎ منذ عام 2009 إلى 2011، كان أول مديرا موسيقيا وقائدا أساسيا لأوركسترا قطر الفلهارمونى حديث الإنشاء، ‏الذى يتكون من مائة و واحد عازف محترف من كل أنحاء العالم. ثم استمر تعاونه مع أوركسترا قطر ‏الفلهارمونى بصفة منتظمة كقائد ضيف.

 

المخرج المسرحي مازن الغرباوي مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى مهرجان شرم الشيخ

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