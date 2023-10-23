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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدأت ببجامات كستور وأنتهت برسائل تهديد.. القصة الكاملة لهجوم أنغام على أفيخاي أدرعي

صدى البلد

تصدرت الفنانة أنغام محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام، وذلك بعد هجومها على أفيخاي أدرعي المتحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتلقينه درسا قاسيا على مرأى ومسمع من الجميع، الأمر الذى لم ينتهى عند هذا الحد، وأعلنت أنغام مساء أمس الأحد، عن تلقيها رسائل تهديد من قبل شخص مجهول تابع للكيان الصهيوني، وهو ما جعلها تتصدر التريند مرة أخرى  وتضامن الجمهور معها.



 فكيف بدأ هجوم أنغام على أفيخاي أدرعي ولماذا انتهى برسائل تهديد هذا ما تكشفه السطور القادمة بسرد القصة الكاملة.
 

 

بداية هجوم أنغام على  أفيخاي أدرعي

وبدأت القصة عندما هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني بوحشية وقتل الأطفال، فيما كان يقوم   أفيخاي أدرعي المتحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر علينا عبر صفحته بكلام كاذب لا يمت للحقيقة بصلة لتشتيت الرأى العام، وهو ما جعل أنغام تقوم بالدعاء عليه قائلة: ربنا ياخدك ويريحنا من وشك، في إشارة منها لـ  أفيخاي أدرعي.

 

رد  أفيخاي أدرعي على أنغام 

وبعد دعوة أنغام وانتشار بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قرر  أفيخاي أدرعي الرد على أنغام عبر صفحته الرسمية ليقوم: حضرة الفنانة أنغام .. والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي فيما تنشره، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية.

 

وتابع: أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط #دواعش_حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية.

 

أنغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا

وبعد تدوينة أفيخاي أدرعي التى كتبها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لم تهدأ انغام إلا بعد تلقينه درسا قاسيا أعادت من خلاله فرحة النصر على الكيان الصهيوني، فى عام 1973،  قائلة : ‏انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.

 

انا اسمي ‎أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني ‎مصر، الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا ‎صهيوني، والإنسانية  نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور  فاكر؟

وتابعت:" بعد ما ‎الجيش المصري انتصر عليكم في حرب ٧٣ ورجع ‎سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش ‎النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء. والدين بريئ من اعمالكم وكذبكم  (ولكل فعل رد فعل).

 

وتابعت:" شوف انت  كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض  فلسطين يا اسمك ايه انت!!، و ‎فلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب  يا قتلة الأطفال. والحيوانات بريئة من وحشيتكم.

واختتمت قال عز وجل "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

 

ردود فعال الفنانين على درس أنغام القاسي لـأفيخاي أدرعي

ولاقت رسالة أنغام التى وجهتها لـ أفيخاي أدرعي ردود أفعال إيجابية من قبل عدد كبير من الفناني والإعلاميين على رأسهم الإعلامي عمرو أديب الذى كتب على صفحته الرسمية: الست انغام دي القوه الناعمه بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنه حاجه حتكيفك تمام.

كما أعربت أيضا ريهام سعيد عن سعادتها برد أنغام على أفيخاي أدرعي، من خلال منشور لها قالت فيه: “جدعة”.

 

رسائل تهديد لأنغام

وفاجئت أنغام جمهورها مساء امس الأحد عن تلقيها تهديدات من شخص مجهول ينتمى للكيان الصهيوني وذلك من خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلة: "تعرضت للتهديد وتلقيت علي هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة ولم ينل مني إلا ضحكات استهزاء".

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