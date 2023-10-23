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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس رياضية.. تدريبات شاقة لـ دينا فؤاد داخل صالة الجيم

دينا فؤاد
دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد مجموعة من الصور لها، داخل الجيم تستعرض لياقتها البدنية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وظهرت دينا فؤاد بإطلالة رياضية وهى تؤدى تدريبات شاقة داخل الجيم، مرتدية تيشيرت أسود ومعه بنطلون بنفس اللون، وحذًاء رياضيا.

اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد

يذكر أن اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، هو مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى

دينا فؤاد مسلسل «حكايات الماميز»

كما شاركت في مسلسل «حكايات الماميز» وشاركها البطولة خالد سليم، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز، ونورهان، هبة عبدالغني، يوسف إسماعيل، هشام الشاذلي، رباب ممتاز، أماني كمال، ومن إخراج أحمد صالح، مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، انتصار، هبة عبد الغنى، حجاج عبد العظيم، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، أحمد حبشى، وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت

خالد سليم ودينا فؤاد

ويسجل مسلسل "حكايات الماميز" التعاون الثانى بين خالد سليم ودينا فؤاد في الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "جمال الحريم" الذى تم عرضه عام 2020، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين.

 

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