مسجد ومستشفي ومركز شرطة.. قصف عنيف للاحتلال الإٍسرائيلي على قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مركز شرطة العباس جنوب مجمع الشفاء الطبي بـ قطاع غزة.

كما أشارت وسائل الإعلام، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف أيضا محيط جامع أبو حصيرة غربي مدينة غزة.

وأفاد موقع الميادين، أن هناك غارات إسرائيلية عنيفة ضربت شرق خانيونس ودير البلح، مما أدي إلى استشهاد 7 أشخاص في خانيونس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى الكويت غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ووفقا للمصادر الصحفية، فإن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة برهوم بمحيط المستشفى الكويتي غرب رفح، مما أدي إلى وقوع شهداء وجرحي.

كما أضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن عدد الشهداء في رفح جنوبي قطاع غزة ارتفع إلى 28 إثر قصف طائرات الاحتلال لـ 4 منازل.