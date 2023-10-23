صحف السعودية| تحذير عاجل للمواطنين المقيمين في سلطة عمان.. وارتفاع كبير في الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان، بالسعوديين كافة من المقيمين والموجودين على أراضي السلطنة في كل من ولايتي ظفار والوسطى، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتبارا من ليلة أمس الأحد إلى غد الثلاثاء، وذلك بسبب الإعصار المداري «تيج».

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية الإعصار المداري «تيج» بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس المقبل.

وأوضح المركز أنه سينتج عن الإعصار أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي ومنطقة نجران، مبينا أن سرعة الرياح قد تصل إلى 45 كلم/ساعة، مع أتربة مثارة.

وقال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن أمس كان أولى حالات وسم 1445هـ، إذ يتوقع حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة تستمر أياما عدة.

وأوضح الحصيني أن الحالة تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتي الشمالية والجوف، ثم حائل والقصيم، وأقصى شمال وغرب ومنطقة الرياض، وشمال غرب المنطقة الشرقية، وشرق تبوك، وأجزاء من مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

وفي خبر آخر، بعد أسبوعين من الحرب التي شنها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، تقول إسرائيل إنها تريد سحق حماس، لكنها سحقت أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية كليًا و165 ألف وحدة سكنية جزئيًّا؛ مما تسبب في رحيل 70 % من سكان قطاع غزة عن منازلهم إلى مراكز الإيواء وتضرر نصف المنازل في قطاع غزة بشكل مباشر بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لليوم السادس عشر على التوالي إلى 4741 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين الشهداء 1873 طفلًا، إضافة لإصابة 14245 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء، لافتة الانتباه إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 574 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 3600 شهيد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية مجازر راح ضحيتها 266 فلسطينيًّا بينهم 117 طفلًا.

وكررت إسرائيل دعواتها للناس لمغادرة شمال غزة، عن طريق إسقاط منشورات من الجو، وتقول إن ما يقدر بنحو 700 ألف فروا بالفعل، لكن مئات الآلاف ما زالوا موجودين. وهو ما رفضته الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية لأنها دعوات للتهجير القسري تحت غطاء استهداف حماس.

صحيفة عكاظ

حكمت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابياً على رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بتهمة «الترويج إعلامياً» لحزب البعث.

وورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حُكم عليها بالسجن غيابياً سبع سنوات «عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور، من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021».

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له؛ بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً.

ويحظر القانون «حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية».

ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.

وفي خبر آخر، حذر موقع «ذا هيل الأمريكي» من أن أي عملية إسرائيلية برية واسعة النطاق داخل قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مرجحاً أن تقود إلى فتح جبهة ثانية في الحرب.

وتوقع الموقع الأمريكي أن يؤدي الاجتياح البري إلى تزايد القتلى المدنيين، مؤكداً أن العملية ستكون طويلة ودموية، وستشكل خطراً هائلاً على السكان المدنيين في غزة.

وقال الأستاذ الفخري في كلية الشؤون العالمية بجامعة نوتردام ديفيد كورترايت: إن القتال في غزة يحمل خطراً هائلاً على مكانة إسرائيل، واقترح بدلاً من ذلك «عقد محكمة دولية لتقديم المسؤولين في حماس عن مهاجمة إسرائيل إلى العدالة»، بالتزامن مع السعي إلى حل سياسي مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث الموقع عن التكلفة على الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه في عام 2014، فقدت إسرائيل 66 جندياً في غزة، لكنها لم تبق سوى بضعة أسابيع ولم تدخل إلا أجزاء من القطاع، أما هذه المرة فقد وعدت بشن عملية شاملة لتدمير حماس واستدعت 360 ألف جندي احتياطي، ومن المرجح أن تتطلب العملية مزيداً من الوقت والموارد، ما يعرض المزيد من الأرواح للخطر.

صحيفة المدنية

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، وادي كاتماندو.

وأوضح رئيس المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث لوك بيجاي أدهيكاري أن مركز الزلزال كان حول منطقة خاري بمقاطعة دادينج وشعر بتأثير الزلزال سكان المناطق المحيطة بدادينج.

وتسبب الزلزال في تدمير 20 منزلاً وإلحاق أضرار بـ 75 منزلاً آخر في كومالتاري وجوالاموخي في دادينج.

وفي خبر آخر، حددت وزارة المواد البشرية السعودية، عدد مرات الاستفادة من الإعفاء من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في «إكس»: الإعفاء من تسديد المقابل المالي في اختبار القدرات العامة (4) فرص واختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية ويقيس قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات. من جهة أخرى أعلنت التأمينات ، أن للمطلقة الحق في الحصول على راتب المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى. وقالت: «يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتبارًا من تاريخ عقد القران، ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت». ويحق للابنة في حال الطلاق أو الترمل أو ترك العمل التقديم مرة أخرى.