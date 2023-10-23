عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| تحذير عاجل للمواطنين المقيمين في سلطة عمان.. وارتفاع كبير في الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي

صحف السعودية
صحف السعودية

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الأثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة الوطن

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في سلطنة عمان، بالسعوديين كافة من المقيمين والموجودين على أراضي السلطنة في كل من ولايتي ظفار والوسطى، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتبارا من ليلة أمس الأحد إلى غد الثلاثاء، وذلك بسبب الإعصار المداري «تيج».

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية الإعصار المداري «تيج» بدءا من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس المقبل.

وأوضح المركز أنه سينتج عن الإعصار أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي ومنطقة نجران، مبينا أن سرعة الرياح قد تصل إلى 45 كلم/ساعة، مع أتربة مثارة.

وقال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن أمس كان أولى حالات وسم 1445هـ، إذ يتوقع حالة ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة تستمر أياما عدة.

وأوضح الحصيني أن الحالة تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتي الشمالية والجوف، ثم حائل والقصيم، وأقصى شمال وغرب ومنطقة الرياض، وشمال غرب المنطقة الشرقية، وشرق تبوك، وأجزاء من مناطق المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان.

وفي خبر آخر، بعد أسبوعين من الحرب التي شنها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، تقول إسرائيل إنها تريد سحق حماس، لكنها سحقت أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية كليًا و165 ألف وحدة سكنية جزئيًّا؛ مما تسبب في رحيل 70 % من سكان قطاع غزة عن منازلهم إلى مراكز الإيواء وتضرر نصف المنازل في قطاع غزة بشكل مباشر بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.

عكس السعودية .. فيلم سكر يحصد إيرادات ضعيفة في دور العرض المصرية

قنصل السعودية بالإسكندرية يشارك في إحياء الذكرى الـ81 لشهداء اليونان بالحرب العالمية الثانية

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لليوم السادس عشر على التوالي إلى 4741 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن من بين الشهداء 1873 طفلًا، إضافة لإصابة 14245 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء، لافتة الانتباه إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 574 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 3600 شهيد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية مجازر راح ضحيتها 266 فلسطينيًّا بينهم 117 طفلًا.

وكررت إسرائيل دعواتها للناس لمغادرة شمال غزة، عن طريق إسقاط منشورات من الجو، وتقول إن ما يقدر بنحو 700 ألف فروا بالفعل، لكن مئات الآلاف ما زالوا موجودين. وهو ما رفضته الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية لأنها دعوات للتهجير القسري تحت غطاء استهداف حماس.

صحيفة عكاظ

حكمت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابياً على رغد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بتهمة «الترويج إعلامياً» لحزب البعث.

وورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين حُكم عليها بالسجن غيابياً سبع سنوات «عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور، من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021».

ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له؛ بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً.

ويحظر القانون «حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية».

ولم تحدّد الوثيقة المقابلات التلفزيونية المقصودة.

وفي خبر آخر، حذر موقع «ذا هيل الأمريكي» من أن أي عملية إسرائيلية برية واسعة النطاق داخل قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مرجحاً أن تقود إلى فتح جبهة ثانية في الحرب.

وتوقع الموقع الأمريكي أن يؤدي الاجتياح البري إلى تزايد القتلى المدنيين، مؤكداً أن العملية ستكون طويلة ودموية، وستشكل خطراً هائلاً على السكان المدنيين في غزة.

وقال الأستاذ الفخري في كلية الشؤون العالمية بجامعة نوتردام ديفيد كورترايت: إن القتال في غزة يحمل خطراً هائلاً على مكانة إسرائيل، واقترح بدلاً من ذلك «عقد محكمة دولية لتقديم المسؤولين في حماس عن مهاجمة إسرائيل إلى العدالة»، بالتزامن مع السعي إلى حل سياسي مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث الموقع عن التكلفة على الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه في عام 2014، فقدت إسرائيل 66 جندياً في غزة، لكنها لم تبق سوى بضعة أسابيع ولم تدخل إلا أجزاء من القطاع، أما هذه المرة فقد وعدت بشن عملية شاملة لتدمير حماس واستدعت 360 ألف جندي احتياطي، ومن المرجح أن تتطلب العملية مزيداً من الوقت والموارد، ما يعرض المزيد من الأرواح للخطر.

صحيفة المدنية

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، وادي كاتماندو.

وأوضح رئيس المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث لوك بيجاي أدهيكاري أن مركز الزلزال كان حول منطقة خاري بمقاطعة دادينج وشعر بتأثير الزلزال سكان المناطق المحيطة بدادينج.

وتسبب الزلزال في تدمير 20 منزلاً وإلحاق أضرار بـ 75 منزلاً آخر في كومالتاري وجوالاموخي في دادينج.

وفي خبر آخر، حددت وزارة المواد البشرية السعودية، عدد مرات الاستفادة من الإعفاء من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت عبر حسابها في «إكس»: الإعفاء من تسديد المقابل المالي في اختبار القدرات العامة (4) فرص واختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية ويقيس قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات. من جهة أخرى أعلنت التأمينات ، أن للمطلقة الحق في الحصول على راتب المعاش التقاعدي لوالدها المتوفى. وقالت: «يتم إيقاف صرف المعاش للمستفيدة اعتبارًا من تاريخ عقد القران، ويعاد استحقاقها للمعاش في حال تطلقت أو ترملت». ويحق للابنة في حال الطلاق أو الترمل أو ترك العمل التقديم مرة أخرى.

السعودية تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

السعودية تدعو إلى بذل الجهود لخفض وتيرة التصعيد في غزة

السعودية سلطنة عمان قطاع غزة إسرائيل ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين رغد صدام حسين زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

تحذير من ظاهرة جوية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

بدأت ببجامات كستور وانتهت برسائل تهديد.. القصة الكاملة لهجوم أنغام على أفيخاي أدرعي

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

صحف السعودية| ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا ويجتمع بالسيناتور جراهام.. جيش الإحتلال يعلن مقتل قائد القوات الصاروخية لـحماس.. وأمريكا ترسل أنظمة دفاع جوي

السعودية تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

السعودية تدعو إلى بذل الجهود لخفض وتيرة التصعيد في غزة

عكس السعودية .. فيلم سكر يحصد إيرادات ضعيفة في دور العرض المصرية

قنصل السعودية بالإسكندرية يشارك في إحياء الذكرى الـ81 لشهداء اليونان بالحرب العالمية الثانية

السعودية: نرفض التهجير والانتهاكات الإسرائيلية ونؤكد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 23 أكتوبر 2023 |فيديو

القاهرة 30.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 23-10- 2023

مرتضى يشكو والقضاء يؤجل| حكاية برنامج تلفزيوني يسعى رئيس الزمالك السابق لإيقافه

600 جنيه.. بشرى سارة لملايين من أصحاب المعاشات خلال أيام

اتصالات مكثفة بين أمريكا وإسرائيل لبحث التطورات في غزة

تراجع الأسهم الآسيوية مع تزايد المخاوف بشأن حرب أوسع في الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزة تباد.. مشاهد جديدة مأساوية للأطفال في أصعب ليلة منذ تصعيدات الاحتلال

اوعي تاكله تاني.. نوع من السوشي يحتوي علي ديدان تسبب أمراضا خطيرة

بالأسود.. ليلي علوي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مضطرة أعمل شغلي.. إليسا تثير الجدل بإطلالتها في ألمانيا

فيديو

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ