عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الصحفيين يعلن بدء تلقي التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني

صدى البلد

أعلن  الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن بدء تلقي التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني من صباح الغد على مجال الدواء أو مواد الاغاثة، وهي رسالة بسيطة بأننا معكم، كما نجهز للتبرع بجزء من المهمات والدروع للصحفيين الفلسطينيين.

وقال نقيب الصحفيين، إن ما نقوم به في نقابة الصحفيين المصريين، هو جزء من الدور الذي لا بد أن تمارسه النقابة المصرية، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر هو أن صاحب القضية المباشر سوف يعرض تفاصيل ما يتعرض له الصحفيين على أرض فلسطين سواء في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان.

وشدد البلشي: نحن أمام جريمة من أبشع الجرائم التي تتم بحق شعب في التاريخ الحديث، وما يجري هو مشهد كاشف لغياب الضمير العالمي وازدواجية المعايير في التناول الإعلامي، وهي جريمة متكاملة الأركان بحق شعب يدافع عن حقه وأرضه المحتلة.

وأشار إلى أن الاعلام الغربي يمارس ترويج للاكاذيب وينشر تزييف للحقيقة ويتجاهل تاريخ طويل من احتلال شعب ومذابح حديثة ويساند تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها وكنا نتمنى أن يكون لنا دور أكبر من ذلك فنحن شركاء في الوجع ويجب أن نكون شركاء في الدفاع عن أرض يتم اغتصابها.

واستعرض النقيب بعض الإجراءات التي تتخذها نقابة الصحفيين في دعم الشعب الفلسطيني، كاشفا: اليوم سوف يتم الإعلان عن بدء تلقي التبرعات العينية من صباح الغد على مجال الدواء أو مواد الاغاثة، وهي رسالة بسيطة بأننا معكم، كما نجهز للتبرع بجزء من المهمات والدروع للصحفيين الفلسطينيين.

ونوه: نقابة الأطباء كذلك بدأت في تدريب أول دفعة من الأطباء للتعامل مع الحرب وضحايا العدوان على غزة، سواء داخل المستشفيات المصرية أو تعويض العجز في مستشفيات قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال اقتحام غزة

كوريا الشمالية: سياسات واشنطن تضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

نزول 20 جنيها كاملة| مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية لطلاب الإبتدائية بداية من العام القادم

سيدات بس| نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية ممارسة الفاحشة

ترشيحاتنا

وكيل أحمد أبو الفتوح يزف بشرى لعشاق الزمالك

أيمن عبدالمجيد: على اتحاد الصحفيين العرب تبني استراتيجية إعلامية لمواجهة الاحتلال الصهيوني

طلب عاجل من الصحة العالمية لـ إسرائيل بشأن أوامر إخلاء المستشفيات

نقيب الصحفيين يعلن بدء تلقي التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني

وفاء الأطفال.. تلاميذ مدرسة إبتدائية ينظمون ممرا شرفيا للمدير لبلوغه سن المعاش

أوروبا تبحث مطالبة الاحتلال بهدنة إنسانية في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

بملابس الهلال الأحمر.. شاهد أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد وفاة والدتها

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل مقلوبة اللحم

بوسي شلبي تثير الجدل بفستان غريب.. شاهد

فيديو

الجرام يسجل 2,100 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

عاجل .. حقيقة تعليق الدراسة الأسبوع المقبل في المدارس

العوضي وأنغام ولطيفة ..النجوم يلقنون أفيخاي ادرعي درسا قاسيا

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ