نقيب الصحفيين يعلن بدء تلقي التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن بدء تلقي التبرعات العينية لدعم الشعب الفلسطيني من صباح الغد على مجال الدواء أو مواد الاغاثة، وهي رسالة بسيطة بأننا معكم، كما نجهز للتبرع بجزء من المهمات والدروع للصحفيين الفلسطينيين.

وقال نقيب الصحفيين، إن ما نقوم به في نقابة الصحفيين المصريين، هو جزء من الدور الذي لا بد أن تمارسه النقابة المصرية، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر هو أن صاحب القضية المباشر سوف يعرض تفاصيل ما يتعرض له الصحفيين على أرض فلسطين سواء في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان.

وشدد البلشي: نحن أمام جريمة من أبشع الجرائم التي تتم بحق شعب في التاريخ الحديث، وما يجري هو مشهد كاشف لغياب الضمير العالمي وازدواجية المعايير في التناول الإعلامي، وهي جريمة متكاملة الأركان بحق شعب يدافع عن حقه وأرضه المحتلة.

وأشار إلى أن الاعلام الغربي يمارس ترويج للاكاذيب وينشر تزييف للحقيقة ويتجاهل تاريخ طويل من احتلال شعب ومذابح حديثة ويساند تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها وكنا نتمنى أن يكون لنا دور أكبر من ذلك فنحن شركاء في الوجع ويجب أن نكون شركاء في الدفاع عن أرض يتم اغتصابها.

واستعرض النقيب بعض الإجراءات التي تتخذها نقابة الصحفيين في دعم الشعب الفلسطيني، كاشفا: اليوم سوف يتم الإعلان عن بدء تلقي التبرعات العينية من صباح الغد على مجال الدواء أو مواد الاغاثة، وهي رسالة بسيطة بأننا معكم، كما نجهز للتبرع بجزء من المهمات والدروع للصحفيين الفلسطينيين.

ونوه: نقابة الأطباء كذلك بدأت في تدريب أول دفعة من الأطباء للتعامل مع الحرب وضحايا العدوان على غزة، سواء داخل المستشفيات المصرية أو تعويض العجز في مستشفيات قطاع غزة.