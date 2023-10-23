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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توافق بين السيسي ورئيس وزراء ماليزيا على وقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

عرضت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل لها أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا توافقا بخصوص على ضرورة تنسيق الجهود لوقف التصعيد بقطاع ‎غزة وتحقيق التهدئة فضلا عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أنور إبراهيم رئيس وزراء  ماليزيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين أشادا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين التطلع لتكثيف مختلف أواصر التعاون الثنائي، خاصةً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثمارات المشتركة، لاسيما في مجالات الصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى جانب البنية التحتية والأمن الغذائي، حيث اتفق الجانبان على إعطاء دفعة قوية لمختلف أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية مكافحة الإرهاب، وثمن رئيس الوزراء الماليزي الجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، بصفتها منارة العالم الإسلامي، خاصةً من خلال دور مؤسسة الأزهر الشريف.

https://www.youtube.com/live/ciY-dVzP_Rk?si=LH4Dt4GtHmyflwc1

إكسترا نيوز إطلاق النار احمد فهمي الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون المشترك العلاقات الثنائية

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