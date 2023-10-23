الاتحاد الأوروبي: من الضروري إدخال الوقود إلى قطاع غزة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إنه من الضروري إدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل محطات الكهرباء وتحلية المياه.

وأوضح بوريل، أن “دخول 20 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة بشكل يومي غير كاف”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 12 مستشفى و32 مركزا طبيا أصبحت الآن خارج الخدمة بعد الغارات الإسرائيلية ونفاذ الوقود.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إن “المستشفيات فقدت قدرتها على علاج المرضى، والطواقم الطبية تعالج المرضى بقدرات محدودة للغاية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 4741 وبلغ عدد الإصابات أكثر من 14245.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 1873 طفلاً منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، في قطاع غزة أن جميع مستشفيات غزة تلقت تحذيرات من إسرائيل.