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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: جامعة سنجور تعمل على إعداد الكوادر في قضايا التنمية

صدى البلد

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تخرج الدفعة 18 من جامعة سنجور بالإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ود. هاني هلال رئيس جامعة سنجور، والدكتور تييري فردل المدير التنفيذي للجامعة، والدكتور. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية، والشخصيات العامة والدبلوماسية من مصر والدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية والطلاب.

وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة للخريجين وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر لكافة القائمين على الجامعة على جهودهم المبذولة التي قدموها لرعاية ودعم الخريجين طوال فترة دراستهم.

وأشار د. أيمن عاشور إلى الدور الهام الذي تقدمه الجامعة في إعداد الكوادر المُتميزة المُتخصصة في قضايا التنمية، وتساهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الطلاب من مختلف الدول وهو ما يتواكب مع السياسة الخارجية المصرية لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وزيادة التفاعل الإيجابي بين شعوبها.

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وأكد الوزير أن الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أنشأت حرمًا جديدًا لجامعة سنجور بحوار حرم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، على مساحة 44 ألف متر مربع، ويضم 4 مباني أكاديمية وإدارية، وقاعة للاحتفالات ومركزًا للأنشطة الطلابية وحمام سباحة، بالإضافة إلى مدينة جامعية بسعة 400 فرد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلاب، ووصلت نسبة إنجازه الحالية 70%، وسوف ينضم للخدمة في أكتوبر القادم، وسوف يسمح الحرم الجامعي الجديد بزيادة أعداد الدارسين بالجامعة خلال السنوات القادمة.

وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر والتوسع في إنشاء الجامعات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة سنجور وتقديم كافة التيسيرات لها لتنظيم زيارات للطلاب؛ ليتعرفوا على ما تتمتع به المدينة من أماكن أثرية وتراثية ليكونوا سفراء لبلادهم.

وأوضح د. هاني هلال رئيس الجامعة أن عدد خريجي هذه الدفعة بلغ 175 خريجًا حاصلًا على ماجستير التنمية في 9 تخصصات علمية تشمل (الإدارة، الصحة، الثقافة، البيئة والمخاطر، وغيرها من تخصصات التنمية، وذلك بنظام التعليم الأوروبي (نظام بولونيا) الأوروبي.

وأضاف أن هذه الدفعة شملت 175 خريجًا من 23 دولة إفريقية وهايتي، ليصل خريجي هذه الجامعة في مصر إلى 2175 خريجًا منذ نشأة الجامعة عام 1989 بمصر حتى الآن، في حين تخرج من الفروع الـ 12 الأخرى للجامعة في الدول الإفريقية وفرنسا والمجر 2200 خريجًا حتى الآن.

وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة سنجور هي جامعة فرانكفونية مُتخصصة في إعداد الكوادر البشرية للتنمية في إفريقيا وهايتي، وتمنح درجة الماجستير في مجالات التنمية، ويتم تمويل الجامعة بدعم فرنسي تصل قيمته إلى 65% من مصروفات التشغيل وتُمول النسبة الباقية من كندا وبروكسل وسويسرا ومصر.

ومن جانبهم، قدم الخريجون عروضًا فنية بمختلف اللغات، والتي نالت إعجاب الحضور، كما استمع الحضور إلى كلمات الطلاب المتفوقين والتي أعربوا فيها عن استفادتهم بشدة بدراستهم في الجامعة والتي ستساعدهم في المنافسة في سوق العمل.

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