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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: حملات لتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات لتسهيل حركة المواطنين

رفع مخلفات
رفع مخلفات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التواجد الميداني لأجهزة مركز ومدينة ابو النمرس وشن حملات لتحسين مستوي النظافة ورفع كافه المخلفات وتمهيد وتجريد الطرق لتسهيل حركة المواطنين.

واطلع المحافظ على جهود حملات رفع كفاءة النظافة بكافة الطرق الرئيسية والداخلية بقطاع شبرامنت وبزاوية أبو مسلم والتي ساهمت في تحسين مستوي النظافة ورفع حوالي 60 طن مخلفات وتجريد وتمهيد الشوارع الداخلية بشبرامنت لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

كما شملت الجهود رفع تجمعات المخلفات بمحيط المدارس وذلك في استجابة فورية للشكاوي الواردة في ذلك الصدد . 

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بمواصلة جهود رفع المخلفات ومتابعه أداء شركات الجمع السكني والتواجد الميداني الدوري للاستجابة لكافة شكاوي المواطنين .

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع تغطية ترعة المنصورية بقطاع مركز ومدينة ابو النمرس والتي تم إنجاز 95% من الأعمال المدرجة ضمن المرحلة الأولي وجاري الاستكمال.

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