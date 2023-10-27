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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 54 محضرا لحرق مخلفات زراعية بمركز ديروط في أسيوط.. صور

حرق مكشوف للمخلفات
حرق مكشوف للمخلفات الزراعية بمركز ديروط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتكثيف حملات الرصد الميداني لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين وفرض غرامات فورية وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك مؤكدًا على توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى.


كان محافظ أسيوط قد أمر بتشكيل لجان بنطاق كل مركز ولجان فرعية بالقرى تتولى المتابعة المستمرة ورصد أية مخالفات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية لمواجهة تلك الظاهرة بكل حسم ودون تهاون وذلك حفاظاً على صحة المواطنين ومنعًا للإضرار بالبيئة المحيطة مشيراً إلى أهمية إزالة المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها وبخاصة قش الذرة مع ضرورة حث المواطنين عامة والمزارعين خاصة بالحفاظ علي البيئة ورفع الوعي والتثقيف لديهم والتخلص من السلوكيات غير الحضارية بما يعود بفوائد علي الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي البيئة والزراعة والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصري وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتوعيتهم بأهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيداً عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية منعًا للمسائلة القانونية ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعياً الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية.

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من جانبه أوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم تنفيذ حملة لرصد أعمال حرق المخلفات الزراعية والبوص تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وذلك بمشاركة شعبان محي الدين رئيس الوحدة المحلية بديروط الشريف وجمال عبد الناصر مسئول البيئة بديروط الشريف وحمادة يوسف مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية والمهندس إبراهيم محمد شحات مفتش بجهاز شئون البيئة مشيرًا إلى تحرير 54 محضر بيئي بقريتي السراقنا وأبو الهدر بديروط الشريف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقًا للقانون مؤكدًا على مواصلة الجهود وتكثيف حملات الرصد للحد من تلك الظاهرة.

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