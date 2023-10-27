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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف نجم الأهلي يتصدر قائمة الأفضل في الدوري الإفريقي

صدى البلد

تصدر هدف المغربي رضا سليم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة أفضل أهداف دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وسجل رضا سليم، لاعب الأهلي، الهدف الأول في تاريخ البطولة في شباك سيمبا التنزاني في لقاء الذهاب.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإفريقي لكرة القدم عبر منصة “إكس” فيديو لأفضل ٥ أهداف في مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي والتي شهدت أهداف كل من رضا سليم لاعب الأهلي، وشيك فوفانا لاعب مازيمبي، ويحيى عطية الله لاعب الوداد، وأسامة بو غرة لاعب الترجي، وأخيرا مارسيلو أليندي لاعب صن داونز.

الأهلي ضد صن داونز

يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل، في مدينة بريتوريا، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

الأهلى سيمبا الدوري الافريقي الدوري الإفريقي لكرة القدم النادي الأهلي

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