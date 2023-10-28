أخبار الفن| سمسم شهاب يبكي على زوجته.. ابنة رانيا يوسف تشعل الشموع داخل الكنيسة

سمسم شهاب يبكي على زوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ابنة رانيا يوسف تشعل الشموع داخل الكنيسة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

علقت الفنانة منى فاروق على تعدى شخص عليها في أحد المولات.

وقالت من خلال حسابها على انستجرام:" فيه حد تعدى عليا وانا معرفوش، واول مرة أشوفه في حياتي وتعرضت للسب والقذف والتعدي وسأتخذ كل الاجراءات القانونية.

نشرت نانسي مختار - ابنة الفنانة رانيا يوسف - عدة صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها خلال زيارتها لإحدى الكنائس.

ووثقت ابنة رانيا يوسف، قيامها بإشعال الشموع داخل الكنيسة، وهو الأمر الذي حصل على استحسان والدتها ومتابعيها، حيث يحرص عدد من المسلمين على زيارة الكنائس وإشعال الشموع.

استقبل المطرب الشعبي سمسم شهاب، واجب العزاء في زوجته مساء اليوم الجمعة 27 أكتوبر، بمسجد طلعت حرب في منطقة إمبابة.

وظهر سمسم شهاب، خلال العزاء منهارا، ودخل في نوبة بكاء حزنا على زوجته الراحلة، في ظل حرص الحاضرين على مواساته وتهدئته.

أعرب أحمد سمسم شهاب، نجل المطرب سمسم شهاب، عن حزنه الشديد لوفاة والدته، أمس الخميس، بعد تدهور حالتها الصحية، وكتب منشورا مؤثرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف، على القصف العنيف لقطاع غزة، وأكد انقطاع التواصل مع أسرته.

وكتب محمد عساف، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “إكس”: انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين، الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع.

وجهت الفنانة الكبيرة شريهان، رسالة دعم لأهل غزة؛ بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.