الاحتلال الإسرائيلي يعتقل العشرات خلال اقتحام مخيم الجلزون في رام الله| فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددًا من الشبان خلال الاقتحام المستمر لمخيم الجلزون شمال رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات من جنود الاحتلال المشاة داهموا ضاحية التربية قرب المخيم.

وأمس الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية، سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن طيران الاحتلال الحربي أطلق بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.