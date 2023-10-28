الضفة الغربية تتضامن مع غزة ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي بمسيرات التأييد والغضب

خرج الآلاف من الفلسطينيين، الليلة، في مسيرات "للتأييد والغضب" في مدن الضفة الغربية المُحتلة، من شمالها وحتى جنوبها؛ للتعبير عن تضامنهم مع مواطنيهم في قطاع غزة، والذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غير مسبوق وقصف من الجو والبر والبحر.

وردد المشاركون في المسيرات في "جنين" و"نابلس" و"طولكرم" شمالا، ورام الله بوسط الضفة، والخليل جنوبًا، هتافات عبروا فيها عن تأييدهم لفصائل المقاومة، والتي تخوض قتالا شرسًا للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي غزت شمال القطاع بريًا مساء الجمعة.



وطالب المشاركون في المسيرة بالرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وسط حالة من الغليان والاحتقان الشديدة في مدن الضفة التي يحرض فيها المستوطنون بعضهم البعض، ويوزعون منشورات يتوعدون فيها الفلسطينيون بنكبة ثانية، ووسط زيادة مجالس الاستيطان في شمال الضفة الغربية التسليح لدى أمن المُستوطنات.



وندد المُشاركون في المسيرات بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد 7500 فلسطيني نحو 70% منهم أطفال ونساء وشيوخ، إلى جانب نحو 19 ألف مُصاب، إضافة إلى عدد غير معلوم من الشهداء تحت الركام لم يتسن لطواقم الدفاع المدني والإسعاف والسكان انتشالهم.