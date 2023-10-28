عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

شيرين رضا
شيرين رضا

حلت الفنانة شيرين رضا ، ضيفة على برنامج “ ضيفي ” مع الإعلامي معتز الدمرداش ، والذى يتم إذاعته علي قناة الشرق . 

 

وكشفت الفنانة شيرين رضا خلال الحلقة انها تري ان الزواج منظومة فاشلة ، وذلك بسبب ان بعض المقدمين عليه هم من يعملون على ان ينتهي بالفشل ، لان بعضهم يتزوج من أجل المظهر أو المال فقط .

 

وتابعت شيرين رضا : من المفترض ان يكون الزواج على اساس التفاهم وان أفكارهم تشبهم بعضهم البعض فينجبون اطفالاً صالحين للمجتمع .

 

وإضافت شيرين رضا : كل شخص حر فى ان يري الزواج بالشكل المناسب له ، وكلامي عنه لن يمنع أحد من الزواج .

شاهد.. سر احتفاظ رشوان توفيق بديكور منزله منذ 24 عاما| صور

علا غانم تعلن عن رغبتها فى تبني طفلة من فلسطين .. تفاصيل

وكانت قد أكدت الفنانة شيرين رضا، أن السن الطبيعي للبنات في الزواج 30 سنة، معلقة "اطلاق لقب "عانس"، على البنت التي لم تتزوج قلة أدب".

 

وقالت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا والقناع”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك سيدات كثيرات لن يتزوجن لأنهن ترغبن في أن تعيش حياتها بحرية، أو أنه لم يأتي لها الرجل المناسب، فلماذا يتم توجيه سباب لها واطلاق لقب "عانس عليها".

وتابعت الفنانة شيرين رضا، أن الست هي الأم والأخت والزوجة ولا يمكن أن يتم اطلاق لقب "عانس عليها، وهناك سيدات تطلق عانس على السيدات الأخريات.

الفنانة شيرين رضا برنامج “أنا والقناع” برنامج “أنا والقناع شيرين رضا معتز الدمرداش الاعلامي معتز الدمرداش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

غزة الآن.. المدفعية الإسرائيلية تقصف القطاع وتحليق كثيف لطائرات الاحتلال

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وتحركات للإفراج عن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

دعاء لأهل فلسطين لصد العدوان على غزة.. اللهم انصرهم وسدد رميهم ودمر أعداءهم

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

ترشيحاتنا

مفيدة للقلب وتقوية المناعة .. 10 فوائد لتناول اللوبيا الحمراء

احذر تناول جلد الدجاج.. يصيبك بأمراض خطيرة.. السرطان وحصوات الكلى الأبرز

الآلاف يحتشدون رافعين أعلام فلسطين عند حدود العراق والأردن | فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مهمة مستحيلة..خبير : مواجهة جيش الإحتلال لـ المقاومة فى الأنفاق جحيم لإسرائيل

الصحفيين تقيم عزاءً وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة في عمر 88 في حملة إعلانية تثير الجدل لسبب غير متوقع|شاهد

يتخطى ربع مليون جنيه.. فستان تايلور سويفت في العرض الخاص لفيلمها يثير الجدل

فاكهة الموسم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

على الحصان.. هاندا أرتشيل بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ