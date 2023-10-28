شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

حلت الفنانة شيرين رضا ، ضيفة على برنامج “ ضيفي ” مع الإعلامي معتز الدمرداش ، والذى يتم إذاعته علي قناة الشرق .

وكشفت الفنانة شيرين رضا خلال الحلقة انها تري ان الزواج منظومة فاشلة ، وذلك بسبب ان بعض المقدمين عليه هم من يعملون على ان ينتهي بالفشل ، لان بعضهم يتزوج من أجل المظهر أو المال فقط .

وتابعت شيرين رضا : من المفترض ان يكون الزواج على اساس التفاهم وان أفكارهم تشبهم بعضهم البعض فينجبون اطفالاً صالحين للمجتمع .

وإضافت شيرين رضا : كل شخص حر فى ان يري الزواج بالشكل المناسب له ، وكلامي عنه لن يمنع أحد من الزواج .

وكانت قد أكدت الفنانة شيرين رضا، أن السن الطبيعي للبنات في الزواج 30 سنة، معلقة "اطلاق لقب "عانس"، على البنت التي لم تتزوج قلة أدب".

وقالت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “أنا والقناع”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك سيدات كثيرات لن يتزوجن لأنهن ترغبن في أن تعيش حياتها بحرية، أو أنه لم يأتي لها الرجل المناسب، فلماذا يتم توجيه سباب لها واطلاق لقب "عانس عليها".

وتابعت الفنانة شيرين رضا، أن الست هي الأم والأخت والزوجة ولا يمكن أن يتم اطلاق لقب "عانس عليها، وهناك سيدات تطلق عانس على السيدات الأخريات.