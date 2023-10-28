حماس تستهدف موقع إيرز العسكري بقذائف الهاون

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينة حماس قصف تجمع للجيش الإسرائيلي في موقع "إيرز" بقذائف الهاون.

استهدفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ان قوات الاحتلال ارتكبت 53 مجزرة في قصف عنيف على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أن عدد الشهداء - و نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر - ارتفع إلى 7703 بينهم 3195 طفلا.

وأكدت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال حوّل قطاع غزة لكتلة من اللهب وارتكب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 377 شهيدا.

ونوهت وزارة الصحة في غزة الي ارتفاع ارتفعت حصيلة المجازر بحق العائلات إلى 825 عائلة أُبيدت راح ضحيتها 5824 شهيدًا ومئات تحت الأنقاض.