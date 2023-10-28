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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث حـماس في بيروت: نرفض تهجير سكان غزة إلى سيناء

غزة
غزة

أفاددت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن المتحدث باسم حــماس في بيروت أكد رفض تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

 

إشادة بجهود مصر.. السيسي يبحث مع الأمم المتحدة حماية المدنيين ونفاذ المساعدات لـ غزة

حزب المستقلين الجدد يعلن تأييده لقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار علي غزة

 

اتصال هاتفي بين السيسي وجوتيريش

وتلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من  أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافي.

 

وأضاف : كما تم تبادل وجهات النظر حول جهود التعاون بين مصر والمنظمة الدولية بشأن حماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال الآلية المتفق عليها تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث ثمن "جوتيريش" الدور الجوهري لمصر على هذا الصعيد، مشيداً بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار، كما أعرب  الرئيس عن تقدير مصر للمواقف المتوازنة للسكرتير العام، وكذا لدور الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني.

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