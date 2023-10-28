حماس تدعو للتنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات لغزة

دعا المتحدث باسم حـماس في بيروت، للتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات لغزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

عدوان إسرائيلي عنيف على غزة

ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني، مجزرة جديدة بقتل 400 شهيد فلسطيني تقريبا في ليلة واحدة بعدما وصل به الحصار الوحشي الى قطع كل شيء عن غزة آخرها الانترنت والاتصالات، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

في التفاصيل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 7703 قتلى منذ السابع من أكتوبر، بينهم 3595 طفلا، إضافة إلى 19743 مصابا.

وأضاف أنه خلال الساعات الماضية قتل 377 فلسطينيا في القطاع غالبيتهم من النازحين الذين أرغموا على التوجه لمناطق آمنة في جنوب قطاع غزة.

وأكد تلقي وزارة الصحة 1800 بلاغ عن مفقودين بينها 1000 بلاغ عن أطفال تحت الأنقاض.