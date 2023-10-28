عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماس تدعو للتنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات لغزة

حماس
حماس

دعا المتحدث باسم حـماس في بيروت، للتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات لغزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

المقاومة الفلسطينية: نرفض تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء

إشادة بجهود مصر.. السيسي يبحث مع الأمم المتحدة حماية المدنيين ونفاذ المساعدات لـ غزة

 

عدوان إسرائيلي عنيف على غزة 

ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني، مجزرة جديدة بقتل 400 شهيد فلسطيني تقريبا في ليلة واحدة بعدما وصل به الحصار الوحشي الى قطع كل شيء عن غزة آخرها الانترنت والاتصالات، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

 

في التفاصيل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن عدد القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 7703 قتلى منذ السابع من أكتوبر، بينهم 3595 طفلا، إضافة إلى 19743 مصابا.

 

وأضاف أنه خلال الساعات الماضية قتل 377 فلسطينيا في القطاع غالبيتهم من النازحين الذين أرغموا على التوجه لمناطق آمنة في جنوب قطاع غزة.

 

وأكد تلقي وزارة الصحة 1800 بلاغ عن مفقودين بينها 1000 بلاغ عن أطفال تحت الأنقاض.

حماس فلسطين غزة اخبار التوك شو إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

الأسلحة على الأرض.. قيادي بـ حماس يكشف معلومات خطيرة حول مواجهة المقاومة للاحتلال في غزة

ترشيحاتنا

أوقفوا تسليح إسرائيل| متظاهرون بالآلاف يتجمعون في لندن للتضامن مع غزة.. فيديو وصور

صادرات الغاز المسال.. توقعات مبهجة من شركة إيني لمصر مع دخول الشتاء

سيطرة كتالونية .. برشلونة يتقدم على ريال مدريد في الشوط الأول من الكلاسيكو

الخارجية: اسرائيل ترفض وتعرقل دخول المساعدات معلنة إدعاءات أمنية

ملثمون ألقوا عليهن ماء نار.. القصة الكاملة لممرضات الجيزة

جويتريش من الدوحة: ندعم مبادرات الوساطة القطرية لإطلاق الرهائن في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة فول أخضر.. جديدة وغير تقليدية

سيارات مشتعلة وجثث متفحمة.. ماذا حدث على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي؟

لماذا لم يدفن طه حسين إلا بعد 3 أيام من وفاته؟.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| نجل هاني الناظر يكشف سبب تدهور حالة والده الصحية.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

فشلنا نصور.. أحمد الفيشاوى يكشف كواليس فيلمه السيستم مع بسنت شوقى

أمطار وسيول في هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

يستعيد توازنه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ