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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة بجامعة المنصورة تحصد الأول افريقيا آنسات لمحترفي الجوجيتسو

الطالبة
الطالبة

فازت اللاعبة رغد مصطفى حسنى إبراهيم الطالبة بالمستوى الرابع بكلية الزراعة جامعة المنصورة ولاعبة منتخب مصر في الجودو بالمركز الأول افريقيا آنسات لمحترفى الجوجيتسو، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو – أفريقيا.

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الطالبة رغد مصطفى حسنى  الوطني لاعبة منتخب مصر  بعد التتويج بالمركز الأول أفريقيا. 
وأشاد رئيس جامعة المنصورة  بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز للطالبة في منافسات البطولة، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.
وأشار إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل.

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