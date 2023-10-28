عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد حادث الطريق الصحراوي.. كيف تتعامل مع الشبورة وتتجنب المخاطر

حادث مروري
حادث مروري

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والذي راح ضحيته العشرات بين متوفي ومصاب.


واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد أي مشاكل فنية في الطريق الذي شهد الحادث.


وتابع إن بداية الحادث عندما ظهرت خيمة ضوئية بسبب حالة ضبابية مفاجئة، أدت إلى اصطدام سيارتين كانتا تسيران بسرعة، ولسوء الحظ كان هناك أتوبيس قادم من الخلف ودخل فيهما ما أدى لاشتعالهما.


ولفت  إلى أن الحادث تكرر في دول عديدة والضباب المفاجئ متوقع حدوثه، وينتج عنه خيمة ضوئية.


وطالب بضرورة الالتزام بقواعد المرور عند حدوث الشبورة، وذلك من خلال: خفض النور الأمامي وتشغيل الانتظار وفتح زجاج الأبواب وخفض السرعة إلى 40 كيلو كحد أقصى، والتوقف تماما خارج نهر الطريق، لحين انقشاع الشبورة. 


واستطرد أن الحماية المدنية تحركت على الفور، وجاري حاليا إصلاح الطريق، الذي انغلق جزء منه بسبب الحادث، وجهاز الخدمة الوطنية تولى عملية إعادة تأهيله، والنيابة العامة ذهبت إلى هناك للوقوف على أسباب الحادث.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة تعلن نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

في انتظار الإشارة.. فودافون أحد خيارات سكان غزة للتواصل مع العالم

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

ترشيحاتنا

غلق جزئي.. الطرق والكباري تصدر بيان مهم بشأن سيول طريق سفاجا / قنا

شوط أول سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأعلى للأجور قرّر | نيفين منصور تعلن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة العالمية: 7 مستشفيات كبرى في غزة مهددة بالإخلاء القسري

سمير فرج: المسيرتان في حادثي طابا ونويبع لم يدخلا المجال الجوي المصري

متخصص: الليلة ستشهد سماء مصر الخسوف وظهور القمر الدموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها التوت.. 10 أطعمة تخلصك من الاسهال

أطعمة تعالج فقر الدم والأنيميا للحامل .. أهمها العسل الأسود والشمندر

طريقة عمل مخلل الليمون بأسهل الخطوات

أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب.. تعرف عليها

فيديو

بسبب هاشتاج starlinkforgaza.. إيلون ماسك يتعهد بحل أزمة قطع الاتصال والانترنت عن غــ زة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ