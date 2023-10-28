عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مؤتمر دراسات سوهاج بالوقوف حدادًا على أرواح شهداء فلسطين

مؤتمر جامعة الأزهر
مؤتمر جامعة الأزهر

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني المنعقد في رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بسوهاج.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نقل رئيس الجامعة للحضور جميعًا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورجائه الصادق للمؤتمر، بالتوفيق والنجاح، وأن يخرج بتوصيات مفيدة.

وبدأ رئيس الجامعة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بوقفة صامتة حدادًا وتضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين ضد الأعمال الوحشية لقوات الاحتلال علي المدنيين من النساء والأطفال، وقام بالدعاء لهم.

وأعلن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تضامن الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس الجامعة بعنوان المؤتمر الدولي الثاني للكلية والذي يقام تحت عنوان: (التكامل المعرفي بين العلوم وأثره في التوازن الفكري والواقع المجتمعي) مشددًا على أهمية وضرورة التكامل بين العلوم.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام محافظة سوهاج، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد كلية  الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بسوهاج رئيس المؤتمر، والدكتور جابر سليم، عميد الكلية السابق، والدكتورة فاطمة المهدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر، والقمص كيرلس فهيم، ممثل نيافة المطران باخوم مطران، سوهاج والمنشأة والمراغة، والنائب اللواء مجدي القاضي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وشخصيات من المجتمع المدني بمحافظة سوهاج، إضافة إلى طالبات الكلية.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت بشكل كبير في نجاح المؤتمر الدولي الثاني للكلية.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثاني للكلية يهدف إلى الربط بين العلوم المختلفة من خلال فهم طبيعة العلاقة بين العلوم الشرعية واللسانية والإنسانية والتجريبية والكونية، وإحياء الترابط والتكامل بين العلوم بقواعد منضبطة وأسس ثابتة مستمدة من أصولنا الشرعية وقواعدنا الحضارية، والذي من شأنه أن يحقق التوازن الفكري للأمة، الذي يقودها نحو الريادة.

ومحاور المؤتمر الرئيسة تتمثل في: 
المحور الأول: التكامل المعرفي بين العلوم. 
المحور الثاني: أعلام الفكر ودورهم في بناء النموذج المعرفي المتكامل. 
المحور الثالث: التكامل المعرفي ودوره في خدمة قضايا المجتمع.

2e03d890-4219-4dd0-9093-3b28eda9bbfd
2e03d890-4219-4dd0-9093-3b28eda9bbfd
810b3e27-42e9-4ce7-bfaf-8443d39b8be3
810b3e27-42e9-4ce7-bfaf-8443d39b8be3
رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية الأشقاء الفلسطينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن انتقال لاعب إلى صفوف الأهلي رسميًّا

الصحة تعلن نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

في انتظار الإشارة.. فودافون أحد خيارات سكان غزة للتواصل مع العالم

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

ترشيحاتنا

كل الاحتمالات مطروحة.. جيش الاحتلال يهدد بقصف مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال: بيان المقاومة الفلسطينية يعتبر حرب نفسية علينا

غلق جزئي.. الطرق والكباري تصدر بيان مهم بشأن سيول طريق سفاجا / قنا

شوط أول سلبي بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

الأعلى للأجور قرّر | نيفين منصور تعلن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص

الصحة العالمية: 7 مستشفيات كبرى في غزة مهددة بالإخلاء القسري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها التوت.. 10 أطعمة تخلصك من الاسهال

أطعمة تعالج فقر الدم والأنيميا للحامل .. أهمها العسل الأسود والشمندر

طريقة عمل مخلل الليمون بأسهل الخطوات

أطعمة تساعد على تحسين صحة القلب.. تعرف عليها

فيديو

بسبب هاشتاج starlinkforgaza.. إيلون ماسك يتعهد بحل أزمة قطع الاتصال والانترنت عن غــ زة

تخريج الدورة الأولى للمعلمين المرشحين لشغل وظيفة مديري مدارس من الأكاديمية العسكرية

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

32 وفاة وإصابة 57.. كواليس حادث طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ