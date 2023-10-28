مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف مفاجأة عن جرائم جيش الإحتلال

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الهدف الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي من العدوان هو التخلص من القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين نحو مصر والأردن.

وأضاف "الهباش" خلال مداخلته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، اليوم السبت، أن الأمر لن ينتهي عند حدود فلسطين، حيث ستكون الدول والشعوب والمناطق العربية والإسلامية هدفًا للاحتلال الإسرائيلي في المرحلة القادمة.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب 51 مجزرة فقط في قطاع غزة أمس، مشيرًا إلى أن الاحتلال طلب من أهالي غزة في اليوم الثاني من العدوان التوجه إلى مصر، ولكن هذا الاقتراح تم رفضه بشدة من مصر والأردن، وهو موقف متطابق تمامًا مع موقف القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.