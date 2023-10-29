عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انخفاض سعر سيارة بالسوق المصري لأول مرة.. اعرف التفاصيل

السيارة كايي X3 Pro تيربو
السيارة كايي X3 Pro تيربو

يعتبر السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة ، في حالة ارتفاع أسعار مستمر ، مع استمرار الازمات العالمية المحيطة بالسوق المصرى والعالمي .

السيارة كايي X3 Pro تيربو

ولكن هناك شركة للسيارات خالفت الجميع داخل السوق المصرى ، وخفضت أسعارها في ظاهرة تعد الأولى من نوعها خلال هذه الفترة ، وهى شركة كايي والتي خفضت أسعار سياراتها X3 Pro تيربو بمقدار 25 ألف جنيه .

txt

السيسي: لن نسمح بالنزوح أو الهجرة من قطاع غزة للأراضي المصرية

txt

السيارات الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية 2023 ومواصفاتها

txt

زيادة مرعبة .. أسعار فيات تيبو بعد الأوفربرايس فى مصر

txt

الحق اشتريها .. 70% خصم على وديعة السيارة نيسان صني 2023

txt

أوفر برايس كبير على أسعار شيرى تيجو 7

وتأتي السيارة كايي X3 Pro بمحرك 1500 سي سي تيربو وناقل حركة أوتوماتيك CVT من 9 سرعات وعزم دوران 230 نيوتن متر وقوة اجمالية 156 حصان. 

كما تحمل نظام تعليق أمامي مستقل، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 15.8 سم. كما تتاح السيارة في مصر بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم. 

السيارة كايي X3 Pro تيربو

وتقدم السيارة بعدد 4 وسائد هوائية أمامية مع بدء تشغيل المحرك عن بعد ، و مثبت سرعة ، وESP  التحكم في الجر – نظم فرامل ABS وEBD وEPB وHHC وEBS  ونظام مراقبة الضغط في الإطارات وفرامل يد كهربائية ومانع تشغيل المحرك ، و مع نظام أوتو هولد ونظام ركن آلي .

السيارة كايي X3 Pro تيربو

وتضم عجلات ألومنيوم 18 بوصة، و وسبويلر خلفي رياضي، و كاميرا بانوراميه 360 درجة ، و مقعد سائق كهربائي، و فتحة سقف وهوائي ، و شاشة 10.25 بوصة LCD، و 2 مدخل USB أمامي، و  مدخل USB خلفي، و نظام قيادة رياضية سبورت مود، و إضاءة زينون ، و فوانيس ليد أمامي وخلفي.

السيارة كايي X3 Pro تيربو

اما عن سعر السيارة كايي X3 Pro تيربو، فتأتى بسعر 825 ألف جنيه بدلا من 850 ألف جنيه . 

السوق المصري كايي X3 Pro شركة كايي السيارة كايي X3 Pro تيربو السيارة كايي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول.. وغلق 45 كيلو متر

دينا رامز تنشر صورا جديدة من زفاف ابنة طارق علام | شاهد

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تحل المعادلة.. جهاز جديد يزيد مدى السيارات الكهربائية في الشحنة الواحدة 

نصائح ذهبية لتخفيف استهلاك وقود سيارتك

شقيقة التويوتا .. أوفر برايس على أسعار سوزوكي سياز

خصم 70% على أرخص سيارة بي إم دبليو في مصر

سعر أرخص سيارة من سيتروين 2024 في مصر

السيسي: لن نسمح بالنزوح أو الهجرة من قطاع غزة للأراضي المصرية

السيارات الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية 2023 ومواصفاتها

زيادة مرعبة .. أسعار فيات تيبو بعد الأوفربرايس فى مصر

ترشيحاتنا

أحمد مجدي: وفد ياباني عرض إقامة مصنع يغير صورة مصر في صناعة السيارات

فرص استثمارية.. أحمد مجدي يشيد بقرارات الرئيس السيسي بشأن رجال الصناعة

حملة الرئسي السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للتمريض

سبب نزول "ولا تحسبن الله غافلا".. الظالم لن يفلت من العقاب

في اليوم العالمي للصدفية.. هل تسبب الإرهاق النفسي؟

تفاصيل جوائز ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ