انخفاض سعر سيارة بالسوق المصري لأول مرة.. اعرف التفاصيل

يعتبر السوق المصرى خلال الفترة الأخيرة ، في حالة ارتفاع أسعار مستمر ، مع استمرار الازمات العالمية المحيطة بالسوق المصرى والعالمي .

السيارة كايي X3 Pro تيربو

ولكن هناك شركة للسيارات خالفت الجميع داخل السوق المصرى ، وخفضت أسعارها في ظاهرة تعد الأولى من نوعها خلال هذه الفترة ، وهى شركة كايي والتي خفضت أسعار سياراتها X3 Pro تيربو بمقدار 25 ألف جنيه .

وتأتي السيارة كايي X3 Pro بمحرك 1500 سي سي تيربو وناقل حركة أوتوماتيك CVT من 9 سرعات وعزم دوران 230 نيوتن متر وقوة اجمالية 156 حصان.

كما تحمل نظام تعليق أمامي مستقل، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 15.8 سم. كما تتاح السيارة في مصر بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم.

السيارة كايي X3 Pro تيربو

وتقدم السيارة بعدد 4 وسائد هوائية أمامية مع بدء تشغيل المحرك عن بعد ، و مثبت سرعة ، وESP التحكم في الجر – نظم فرامل ABS وEBD وEPB وHHC وEBS ونظام مراقبة الضغط في الإطارات وفرامل يد كهربائية ومانع تشغيل المحرك ، و مع نظام أوتو هولد ونظام ركن آلي .

السيارة كايي X3 Pro تيربو

وتضم عجلات ألومنيوم 18 بوصة، و وسبويلر خلفي رياضي، و كاميرا بانوراميه 360 درجة ، و مقعد سائق كهربائي، و فتحة سقف وهوائي ، و شاشة 10.25 بوصة LCD، و 2 مدخل USB أمامي، و مدخل USB خلفي، و نظام قيادة رياضية سبورت مود، و إضاءة زينون ، و فوانيس ليد أمامي وخلفي.

السيارة كايي X3 Pro تيربو

اما عن سعر السيارة كايي X3 Pro تيربو، فتأتى بسعر 825 ألف جنيه بدلا من 850 ألف جنيه .